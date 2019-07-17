Гордая и независимая: если вы путешествуете одна

WomanHit.ru подскажет, как избежать проблем во время поездки в гордом одиночестве

Путешествие, где ваш единственный спутник — вы сама, всегда интригует. Никогда не знаешь, с чем придется столкнуться. Чтобы насладиться отдыхом, не отвлекаясь на решение проблем, обратите внимание на наши рекомендации.

Тщательно распланируйте поездку

Когда вы едете в одиночку, вам не на кого положиться в решении тех или иных вопросов, поэтому многие моменты вы должны держать в голове. В новой стране или городе не принимайте рискованных решений, которые могут быть опасны для вашего здоровья, например, не соглашайтесь выпить с незнакомцами в первом попавшемся баре. Также обязательно держите своих близких в курсе ваших передвижений, благо с приходом в нашу жизнь соцсетей проблем со связью возникает все меньше. Кроме того, обязательно оформите страховку перед отъездом — на всякий случай.

Рассмотрите различные варианты размещения

Если вы не располагаете крупной суммой, не отказывайтесь от совместной поездки, например, со знакомыми: вам не обязательно жить вместе или проводить время, помните, что групповые экскурсии всегда дешевле, да и номер в отеле не разорит, если вы возьмете двухместный — с соседкой вы будете встречаться только по вечерам, все остальное время вы можете тратить как захотите.

Вставайте как можно раньше

Помните, что в поездке у вас не так много времени, чтобы спать до обеда: это вы можете сделать по возвращении домой. Да и гулять ночью по незнакомому городу — так себе развлечение. Выбирайте для прогулки утренние часы, например, в южных странах вы просто не сможете гулять по городу в полдень из-за сильного солнца, так что возьмите себя в руки и перестройте режим хотя бы на несколько недель для комфортного отдыха.

Не берите много вещей

Большая проблема для женщины — уложить все желаемое в один чемодан. Однако лишние килограммы багажа совсем ни к чему, особенно если ваша программа насыщенна и вы планируете частые перемещения из отеля в отель. На пару дней вам вполне хватит одного рюкзака, который не потребуют сдать в багаж.

Не отвлекайтесь

Вы успеете загрузить новые сторис или выложить содержательный пост вечером, а пока вы наслаждаетесь достопримечательностями и атмосферой новой страны, отложите гаджет, который лишь отвлечет вас от получения новых впечатлений. Кроме того, вы сможете рассказать обо всем друзьям при личной встрече, а пока не теряйте драгоценного времени, редактируя фотографии.