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В Анталье 7 иностранных туристов депортируют за драку 

RusTurkey.com + ещё 1 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В курортной Анталье на юге Турции 7 иностранных туристов депортируют за драку, сообщает издание Ensonhaber 18 июля 2019 года.
Согласно распространенному сообщению, 15 июля текущего года произошла драка в районе Манавгат с участием иностранных туристов. В результате драки один человек получил ножевое ранение.
Сообщается, что все участники потасовки были задержаны и дали показания в отделении жандармерии. После окончания следствия 7 иностранных туристов переданы в миграционное Управление Антальи, откуда их депортируют на родину.
Фамилии и национальности, устроивших драку иностранцев, не сообщаются.
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