В Анталье 7 иностранных туристов депортируют за драку

В курортной Анталье на юге Турции 7 иностранных туристов депортируют за драку, сообщает издание Ensonhaber 18 июля 2019 года.

Согласно распространенному сообщению, 15 июля текущего года произошла драка в районе Манавгат с участием иностранных туристов. В результате драки один человек получил ножевое ранение.

Сообщается, что все участники потасовки были задержаны и дали показания в отделении жандармерии. После окончания следствия 7 иностранных туристов переданы в миграционное Управление Антальи, откуда их депортируют на родину.

Фамилии и национальности, устроивших драку иностранцев, не сообщаются.