«Я постою». Пассажиров привело в ужас количество пыли в поезде

Это знакомое всем чувство облегчения, когда вы устраиваетесь поудобнее на последнем оставшемся свободном месте в автобусе или поезде. Но вот один путешественник после своего эксперимента решил, что уж лучше он постоит.

Вот что сообщает dailymail. Мужчина снял ролик в одном из поездов в Сиднее. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы показать насколько много пыли находится в сидениях. Несколько раз ударив по сидению своим кулаком, он запечатлел то, как огромное облако пыли вырывается наружу. Под своим видео он написал: «Кажется, им нужно пропылесосить в поезде».

кадр из видео

Пользователи, которые просмотрели ролик, были возмущены:

«Теперь мне не нравится садиться на эти сидения, не говоря уже о том, чтобы прикасаться к ним руками».

кадр из видео

«Наслаждайтесь поездкой. Заболевания грудной клетки вам обеспечены».

«Поздоровайтесь с новыми друзьями — пылевыми клещами».

«Сделай то же самое в автобусе и ты тоже это увидишь».

кадр из видео

Пресс-секретарь NSW TrainLink поспешил успокоить возмущенных людей.

«Мы регулярно чистим поезда, но из-за большого потока людей пыль скапливается очень быстро. Наши сотрудники очищают поезда в течение дня, а каждую неделю проводится глубокая чистка. Если вы видите грязь в поезде, то вы всегда можете сообщить нам о ней по телефону горячей линии». ​