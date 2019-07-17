Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я постою». Пассажиров привело в ужас количество пыли в поезде 

Anews 2 часа назад
Фото: pixabay
Это знакомое всем чувство облегчения, когда вы устраиваетесь поудобнее на последнем оставшемся свободном месте в автобусе или поезде. Но вот один путешественник после своего эксперимента решил, что уж лучше он постоит.
Вот что сообщает dailymail. Мужчина снял ролик в одном из поездов в Сиднее. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы показать насколько много пыли находится в сидениях. Несколько раз ударив по сидению своим кулаком, он запечатлел то, как огромное облако пыли вырывается наружу. Под своим видео он написал: «Кажется, им нужно пропылесосить в поезде».
кадр из видео
Пользователи, которые просмотрели ролик, были возмущены:
«Теперь мне не нравится садиться на эти сидения, не говоря уже о том, чтобы прикасаться к ним руками».
кадр из видео
«Наслаждайтесь поездкой. Заболевания грудной клетки вам обеспечены».
«Поздоровайтесь с новыми друзьями — пылевыми клещами».
«Сделай то же самое в автобусе и ты тоже это увидишь».
кадр из видео
Пресс-секретарь NSW TrainLink поспешил успокоить возмущенных людей.
«Мы регулярно чистим поезда, но из-за большого потока людей пыль скапливается очень быстро. Наши сотрудники очищают поезда в течение дня, а каждую неделю проводится глубокая чистка. Если вы видите грязь в поезде, то вы всегда можете сообщить нам о ней по телефону горячей линии». ​
Anews: последние новости
Токсичное озеро. Как сибиряки рискуют жизнью, ради красивых фотографий Все включено? 10 туристов умерли в Доминикане при странных обстоятельствах Раскормили туристы. Тучная макака сбежала из лагеря для похудения
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты назвали самые бюджетные курорты России
Названы самые безопасные города мира
Итак, вы едете в одном вагоне с «дембелями»6
Что прячут стюардессы за спиной6
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России34
Видео
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
00:07
Пассажир самолета возмутил омерзительным поступком
Новости путешествий
00:48
Что прячут стюардессы за спиной
Новости путешествий
06:53
Поселения, находящиеся на краю света
Новости путешествий
05:15
Федор Конюхов опустился на дно
Новости путешествий
03:26
Природа отвоевала деревню у людей
Новости путешествий
01:10
Китайский стеклянный мост трескается под туристами
Новости путешествий
00:34
Как РЖД хитрит при продаже билетов
Новости путешествий
05:04
Почему ехать на «русские Мальдивы» смертельно опасно
Новости путешествий
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение