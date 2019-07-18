«Испанские Мальдивы» оказались опаснее новосибирских

Опасные водоемы с бирюзовой водой, которая напоминает популярные курорты на островах Индийского океана, манят блогеров не только в России, но и в Европе.

"Новосибирские Мальдивы" оказались живописным золоотвалом ТЭЦ-5, а "Испанские Мальдивы" — заброшенным вольфрамовым рудником в комарке Бергантиньос автономного сообщества Галисия. Ради красивых снимков люди лезут в воду. И если на сибирских фото и видео можно найти мужчин и женщин, слегка опускавших ноги и руки в воду, то в Испании эффектные снимки экстремалы делали, ныряя в озеро. В результате несколько человек были госпитализированы с кожной сыпью и расстройством желудка, передает телеканал Euronews.

По словам медиков, длительное воздействие токсинов в этой воде может привести к судорогам и даже почечной недостаточности, сообщает The Local. "Кратковременное воздействие, скорее всего, вызовет раздражение глаз и кожи, но длительное пребывание в воде может вызвать проблемы с желудком, рвоту и диарею", — предупредил врач из университетской больницы в Ла-Корунье Мануэль Феррейро.

"Помимо проблем со здоровьем, которые могут возникнуть из-за рекреационной деятельности на территории водоема, существует проблема личной безопасности, поскольку возможны падения и даже смертельные случаи", — рассказал Euronews активист экологической ассоциации Salvemos Cabana Рамон Варела.

Ассоциация требует от местных властей принять меры безопасности и ограничить вход на территорию водоема. "По выходным здесь собираются толпы. Отсюда открывается красивый вид, но он несет в себе опасность. Не забывайте, что речь идет о промышленных отходах", — отметил Варела.