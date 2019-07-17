Итак, вы едете в одном вагоне с «дембелями»

Ночной поезд, ехать не меньше восьми часов. Вы показываете проводнику билет на перроне, заходите в вагон с тяжелыми сумками и мечтаете только о том, как плюхнетесь на свое место и наконец заснете. Как вдруг замечаете, что большую часть вашего вагона занимают "дембеля" — армейские выпускники. И они-то уж точно спать не намерены и вряд ли дадут поспать вам, а вы совсем не настроены присоединиться к их празднику жизни. Что же тогда делать?

Первое и, возможно, самое простое, что можно сделать — расслабиться и отпустить ситуацию. Конечно, вы можете попробовать немедленно покинуть поезд и поменять билеты на следующий, но скорей всего все это вызовет лишь больший стресс. Просто так проводники вряд ли поменяют вам места. Разве что по большой дружбе или за "поощрение".

Второй вполне реальный вариант — поискать поблизости одинокого "дембеля", которого по несправедливой иронии судьбы разместили вдалеке от его товарищей, и попробовать поменяться с ним местами.

И последний способ побороться за здоровый сон — пожаловаться на разбуянившихся юношей. Обычно у купе проводника висит свод правил, в котором оговорены "тихие часы". И если кто-то решает повеселиться ночью, к нему должны быть применены строгие санкции вплоть до снятия с поезда. К слову, распитие спиртного в поезде также запрещено и карается штрафом.