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Почему я никогда не беру белье в поезде 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Моя работа связана с постоянными командировками, поэтому я очень часто путешествую в поездах. И вот уже несколько лет, не взирая на погоду и сезон, я ни за что не беру постельное белье у РЖД. Придумала интересный лайфхак — сплю в спальнике. Кто-то скажет: "Он же такой тяжелый, тащить его еще…". Ну, во-первых, тяжелый не всегда. А во-вторых, лучше уж так, чем прикасаться телом к этому белью. И вот почему.

Пыльные матрасы

Матрасы — это, конечно, не простыни или наволочки, но тем они более опасны, ведь дезинфецируют их крайне редко. Неслучайно родители не разрешают своим детям садиться на них. Однажды в детстве мы с сестрой так подцепили вшей.

Подушки

Как правило, они перьевые и старые, что может негативно отразиться на самочувствии любого аллергика. Оно вам надо?

Время

Нет ничего мучительнее, особенно для хрупкой девушки, чем пытаться застелить постель на верхнее полке. То ты кому-то мешаешь, то мешают тебе.

Гигиена

Если вам повезет, то белье принесут наглаженным и постиранным. Но у моих знакомых случалось так, что им отдавали белье, и только потом, застелив кровать, они чувствовали резкий неприятный запах.

Экология

Да, у нас в России тренд на экологию еще не так распространен, как на Западе, но все-таки помогать природе очень и очень важно. А если вы берете очередной комплект белья, то поощряете трату электричества и загрязнение воды порошками. А нужно ли все это, если можно взять спальник?
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Новости путешествий , РЖД
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