Что прячут стюардессы за спиной при посадке пассажиров

Профессия бортпроводника таит в себе множество разных загадок, о которых даже не подозревают обычные пассажиры. К одной из таких головоломок относится и тот факт, что при посадке пассажиров на борт стюардессы и стюарды всегда держат руки за спиной.

Кто-то связывает это с этикетом и простыми правилами приличия, но на самом деле руки в таком положении у бортпроводников находятся по более весомой причине.

Кстати, вы никогда не замечали, что в такой позе стюардессы не только стоят на входе в самолет, но и несколько раз проходят между рядами, когда все пассажиры уже заняли свои места? Дело в том, что они пересчитывают людей с помощью специального прибора — счетчика-кликера, который и держат в руках. Не будут же они тыкать пальцем в пассажиров, да и в уме считать — плохая идея, кто-то задаст вопрос, и ты уже сбиваешься со счета. Сначала стюардессы считают зашедших в салон, а затем всех, кто занял места. Эти числа должны совпадать.

Бортпроводники держат руки за спиной, чтобы не привлекать к кликеру излишнего внимания. Несмотря на то, что выглядит он вполне безобидно, кого-то непонятный инструмент может смутить или напугать.