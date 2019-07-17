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Что прячут стюардессы за спиной при посадке пассажиров 

Рамблер 2 часа назад
Профессия бортпроводника таит в себе множество разных загадок, о которых даже не подозревают обычные пассажиры. К одной из таких головоломок относится и тот факт, что при посадке пассажиров на борт стюардессы и стюарды всегда держат руки за спиной.
Кто-то связывает это с этикетом и простыми правилами приличия, но на самом деле руки в таком положении у бортпроводников находятся по более весомой причине.
Кстати, вы никогда не замечали, что в такой позе стюардессы не только стоят на входе в самолет, но и несколько раз проходят между рядами, когда все пассажиры уже заняли свои места? Дело в том, что они пересчитывают людей с помощью специального прибора — счетчика-кликера, который и держат в руках. Не будут же они тыкать пальцем в пассажиров, да и в уме считать — плохая идея, кто-то задаст вопрос, и ты уже сбиваешься со счета. Сначала стюардессы считают зашедших в салон, а затем всех, кто занял места. Эти числа должны совпадать.
Бортпроводники держат руки за спиной, чтобы не привлекать к кликеру излишнего внимания. Несмотря на то, что выглядит он вполне безобидно, кого-то непонятный инструмент может смутить или напугать.
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