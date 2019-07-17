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Китайские туристы уничтожают знаменитый российский пляж 

Рамблер 2 часа назад
Знаменитый "стеклянный пляж" в бухте Стеклянная под Владивостоком находится на грани исчезновения из-за наплыва китайских туристов, которые сгребают обкатанные морем стекляшки в качестве сувениров. Вывоз материала с пляжа достиг таких размеров, что местная администрация забила тревогу. По сведениям PRIMPRESS, местные жители жалуются, что китайцы являются на пляж с пакетами и сгребают стеклышки килограммами, невзирая на запрещающие таблички. По мнению местных экологов, если подобное варварство со стороны наших юго-восточных соседей будет продолжаться, уникальный российский пляж исчезнет уже через 20 лет.
Новости путешествий , Видео
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