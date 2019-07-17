Природа отвоевала деревню у людей

Японская деревня Нагатани опустела ещё в прошлом веке. В 1966 году в районе поблизости была запланирована постройка плотины, и жители стали покидать насиженное место, хотя власти настаивали на том, чтобы местные оставались в деревушке. Один за другим японцы переезжали, так что в конце концов Нагатани всё-таки обезлюдела. Сейчас там царит настоящее царство природы: деревья проникли в дома и храмы, превратив их в причудливые, но несколько пугающие постройки, в которых слились усилия человека и флоры.