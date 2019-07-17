Почему русских туристов не любят за границей?

В 2019 году, по данным ВЦИОМ, количество россиян, мечтающих отдохнуть за границей, выросло с 21% до 39%. Русские прелесть зарубежных каникул понимают, даже считают их неотъемлемой частью жизни. Мир посмотреть хочется всем, но вместе с этим не утихают и отпускные конфликты между туристами разных стран. Корреспондент «Аргументов Недели» узнала, чего нельзя делать на отдыхе и почему многие иностранцы не любят наших и смеются над ними.

У Сидора обычай, а у Карпа свой

Все знают, что мы, русские, проводим отдых с размахом. Действуем по принципу «будет что вспомнить», поэтому гуляем, как в последний раз. Из-за этого попадаем в неприятные, неловкие и даже комичные ситуации. И постоянно нашим манерам поражаются иностранцы. Например, россияне практически не соблюдают традиций других стран.

Васиф из Касабланки отдыхал в Дубае в прошлом году. Там каждый вечер наблюдал за нашим братом: «Я понимаю, что алкоголь доставляет русским удовольствие, но в любой стране, тем более в арабской, нужно держать себя в руках. У меня сложилось ощущение, что россияне приезжают на отдых только для того, чтобы пить без конца. Однажды я спустился к бассейну, а русские там обливали друг друга шампанским. Когда напиток попал на меня, я подошел к компании, чтобы попросить их быть аккуратнее. Меня послали туда, куда у вас принято. Один даже пытался драться, но на помощь подошли работники отеля.

Конечно, я не думаю, что русские плохие люди, но… они не уважают других. Даже когда их просят не есть на глазах у мусульман во время Рамадана, чтобы не провоцировать — никто не реагирует, россияне только выражают недовольство. Еще ваши женщины ходят полуобнаженными постоянно, даже в общественных местах. Русские должны больше думать о том, что могут оскорбить кого-то».

Не редкость на отдыхе и конфликты на политические темы. Уже несколько лет русские дерутся с украинцами в Турции за георгиевские ленты, которые на территории страны в майские продают везде. Причем зачинщиками становятся обе стороны. Владельцы отелей отмечают, что в последнее время «побоищ» стало меньше, но периодически все же случаются и сопровождаются кучей взаимных оскорблений.

Говорить о привычной «войне» русских с немцами даже не хочется — стыдно. Как наши загоняют иностранцев в бассейны, кличут фашистами и обещают повторить Великую Отечественную, все знают. Некоторые даже не выходят из номеров в День Победы, и об этом гостей из Германии просит персонал! Но не только это раздражает спокойных немецких, да и многих других туристов в россиянах. Им не нравится наше постоянное стремление пошуметь и кому-нибудь нахамить. Действительно, многие иностранцы отмечают, что отдыхаем слишком громко, постоянно материмся, грубим персоналу и поем песни, где захочется. На замечания реагируем претензией или кулаками. Сопровождают нас, конечно, горячительные. В стремлении напиться с русскими могут сравниться разве что британцы, которых трезвыми в отпусках тоже не увидишь. Но несмотря на это «общее», с ними нам понять друг друга бывает сложно.

Александр из Москвы рассказал, как разница традиций вылилась у него с выходцами из Соединенного Королевства в драку: «Три года назад отдыхали в Турции. Сидели с друзьями в баре, смотрели футбол, пили пиво. За соседним столиком расположились англичане. В какой-то момент я решил, что с меня хватит, и, как у нас принято, перевернул кружку вверх дном, мол, мне больше не наливать. Поставил стакан шумно, непроизвольно бросил взгляд на соседа-британца. Тот глянул на меня, потом на стакан и, что-то сказав своим, встал с места, подходя к нам. Мы с парнями тоже встали — почувствовали неладное. Язык знали плохо, поэтому почти ничего из того, что говорили мужчины, не поняли. А им многого не было надо, один ударил меня, я ответил. Так в итоге „потолкались“, пока не разняли. Администратор, который нас растаскивал, спросил, в чем дело. Когда всех выслушал, объяснил, что виновата кружка. Оказывается, в Англии стакан, перевернутый вверх дном, означает призыв к конфликту, драке. Вот так и вляпались».

Милого узнаю по походке

Даже соотечественники отмечают, что русских на отдыхе видно издалека. Причина — ментальность и культурное своеобразие. «Аргументы Недели» провели опрос среди россиян от 18 до 50 лет и узнали, как распознать в отпуске «своего». По мнению респондентов, если вы видите обгоревшего мужчину с голым пивным пузиком и огромными сумками в руках, справа и слева от которого бегут дети, а рядом недовольная жена в шляпке — это русские. Чаще всего, отмечают опрошенные, они объединяются с такими же семьями и «отдыхают» вместе. Еще одна категория наших типичных туристов — женщины-охотницы. Они ищут мужчину, поэтому всегда при параде: на шпильках и в украшениях щеголяют даже по песку, а на лице — яркий макияж. Третий вариант — компания молодых людей. Эти «не просыхают» вообще никогда, ищут приключения. Конечно, в каждом правиле есть исключения, но видеть другие типы отдыхающих практически не приходится. Особенно в местах массового отдыха, например, в Турции.

Также мы любим «прихватить» что-нибудь с собой на память. Одна из опрошенных отметила, что свекровь её подруги однажды увезла с собой с моря чемодан булыжников. Взяла на дачу, чтобы выложить ими камин. С собой мы тащим и морскую воду в бутылках, и лечебную грязь в пакетиках. Но и находчивости россиянам не занимать. Еще один респондент вспомнила свою историю отдыха: «Когда я была маленькой, отец привязал к надувному матрасу камни, „отогнал“ меня подальше от берега и дал удочку. Я рыбачила несколько часов, жаль, ничего не поймала».

Иностранцы распознают нас примерно по тем же отличительным чертам. Эймери из Франции рассказал, почему наблюдать за россиянами и смешно, и противно: «Как они едят в ресторанах — просто ужас! Если в отеле шведский стол — русские придут раньше всех и сгребут все, что на нем есть. Они говорят и даже смеются, пока жуют, еда постоянно валится изо рта… Наблюдать за этим невыносимо. Даже японцы аккуратнее. Однажды я видел, как русский мужчина уронил курицу на пол, поднял, подул на неё и съел! При этом он был так невозмутим… Почему вы это делаете?»

Оливия из США поразилась другому: «Русские такие суровые и грозные. Девушки еще умеют улыбаться, а вот мужчины… Иногда даже жуть берет. Как будто все вокруг враги. Это отталкивает».

Итан из Англии был не менее удивлен: «Я не понимаю, зачем столько фотографироваться? Всегда и везде вам нужно сделать миллион селфи со всем, что в поле зрения. Так странно, но… забавно».

Но не стоит возводить сказанное в абсолют. Интеллигентные россияне путешествовать тоже любят, но никогда не позволяют себе ничего похожего. Поэтому главное, чему нам всем нужно научиться — уважению. Не забывайте изучать порядки страны, в которую едете. Хотя бы по буклетам в самолетах. Их выдают не просто так.