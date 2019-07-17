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Почему российских туристов разворачивают на границах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Молодожены из Краснодара не смогли пройти пограничный контроль в Мексике и лишились свадебного путешествия, 26 россиян развернули в аэропорту в Южной Корее, 50 — не пустили в Израиль. Такие сообщения регулярно появляются с начала июля. Кто виноват, что туристам не удалось пересечь границу, и можно ли рассчитывать на компенсации в таком случае — в материале РИА Новости.

Свадебное путешествие с депортацией

"Двое суток мы там сидели, и на третьи нас выпустили. У них ответ был один для всех: проблема с документами. Ничего не спрашивали, ничего больше не объясняли, общаться с нами не хотели", — рассказывает РИА Новости Оксана Боровская из Краснодара, в начале июля отправившаяся вместе с Андреем Клочковым в Мексику в свадебное путешествие. Их задержали в аэропорту Канкуна, и лишь через несколько суток молодожены смогли вернуться домой. За считаные дни мексиканские пограничники развернули более двадцати туристов из России.
До этого, по сообщениям СМИ, около 50 россиян не пустили в Израиль, а в минувшие выходные на границе Южной Кореи остановили 26 российских граждан. Иммиграционная служба отказала им во въезде, так как они при прохождении контроля не смогли подтвердить цель своего приезда — туризм. При этом у России с Израилем и Южной Кореей безвизовый режим для туристов, а для путешествия в Мексику требуется лишь получение электронного разрешения.
Говоря о россиянах, не попавших в Южную Корею, советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин сообщил РИА Новости, что причиной депортации стало несоблюдение требований к необходимым документам.
Сообщалось, что обратные билеты у россиян были просто забронированы, а не куплены, причем на крайний срок пребывания (он составляет 60 дней), а остановиться туристы собирались не в гостиницах, а у знакомых или в хостелах где-то в глубинке.
В Мексике миграционная служба также засомневалась в туристических целях поездки троих россиян. Еще троим вообще был запрещен въезд в страну, они находятся в черном списке, а у четверых пассажиров из той группы — паспорта российские, но они прибыли из Узбекистана. При этом под раздачу попали и путешественники, у которых, как пояснили в турфирме, не было проблем с документами.
В Израиле россиян, по их словам, также приняли за нелегальных мигрантов.

Слова не пришьешь к делу

"Действия пограничной службы направлены не против туристов, а исключительно против нелегальных мигрантов, — ранее сообщали РИА Новости в российском департаменте Министерства туризма Израиля. — На пограничном контроле стоит держать наготове весь пакет документов, касающихся поездки, включая контактную информацию принимающей и отправляющей сторон, следует также спокойно отвечать на все вопросы сотрудников пограничной службы". Кроме того, необходимо приобретать авиабилеты в оба конца и туристическую медицинскую страховку.
Как рассказал РИА Новости представитель южнокорейского туроператора в России Руслан Маслов, туристам, направляющимся в Республику Корею, необходимо иметь при себе программу поездки, бронь гостиницы, обратный билет и выписку из банковского счета. Эксперт добавил, что, по его опыту представителя принимающей компании в Корее, судя по косвенным признакам, около десяти процентов запросов на туры приходят от лиц, которые хотят таким образом эмигрировать.
Впрочем, у части туристов, которым дали от ворот поворот, все необходимые документы были на руках. Тем более если, как в случае с Оксаной Боровской, речь шла о свадебном путешествии. "Почему это произошло, нужно выяснять у властей Мексики, а мы ждем компенсации от туроператора, надеемся, что вернут 100 процентов потраченных средств. Если нет — будем подавать в суд, — сказал Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств, где молодожены бронировали путешествие. — Туристы оплатили пятизвездочный отель, у них были обратные билеты. При этом мексиканцы не дали им ни одной бумаги о том, почему их не пустили в страну, не поставили штамп в паспорте, а слова не пришьешь к делу". Он подчеркнул, что компания занимается отправкой туристов в эту страну уже полтора десятка лет, но такого не было никогда.

Ответственность и страховка

По мнению юристов, получить компенсации будет не так уж и просто, ведь туроператор не несет ответственность за действия пограничных служб — только за свои ошибки. "Если человек ехал от компании, которая брала обязательства подготовить все документы, в таком случае обращаться с требованиями имеет смысл. Ведь по закону турфирма должна разъяснить все правила въезда, — говорит адвокат клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. — Если у пограничников вопрос возник к качеству ваучера или авиабилетов, скорее всего, в этом есть вина туроператора".
Эксперт добавила, что при обращении за визой консульство может отказать туристу в разрешении на въезд по своим соображениям, и туроператор не отвечает за это. На компенсацию есть смысл рассчитывать, если, например, виза была получена слишком поздно (после начала тура) из-за того, что компания не вовремя подала документы.
Эксперты советуют страховаться. "В полис "отмена поездки" входят риски невыезда и невъезда в страну, — поясняет исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева. — Виза не гарантирует въезд в то или иное государство, так как последнее слово остается за пограничниками. Если турист не пересек границу страны из-за отказа в визе или возникших вопросов на пограничном пункте, то такая страховка как раз пригодится".
В любом случае нет универсального совета, как избежать проблем на границе. Опыт туристов показывает, что отказать во въезде могут и бэкпекеру, и путешественнику, предпочитающему "пятерки".
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