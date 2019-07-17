Мужчина умер после купания в море

В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер. Его дочь, 40-летняя Шерил Беннетт Вейгул (Cheryl Bennett Wiygul), рассказала, что ее 66-летний отец Дейв Беннетт (Dave Bennett) вместе с ее матерью был у нее в гостях. В это время в округе распространились слухи о 12-летней девочке, которая заразилась в море смертоносными бактериями через рану на ноге. Поэтому Шерил перед тем, как идти с родителями на пляж, тщательно проверила, нет ли у них открытых порезов.

«У отца не было открытых ран. На его руках и ногах оставались только несколько заживших царапин, — сказала Шерил Вейгул. — Мы соблюдали меры предосторожности и были в безопасности, как мне тогда казалось».

После того, как семья провела день на пляже, отец женщины засиделся допоздна перед телевизором. А наутра проснулся с ознобом, высокой температурой и судорогами. Супруги срочно вернулись в родной город Мемфис (штат Теннесси), чтобы попасть к местным врачам в соответствии с условиями медицинской страховки. На это ушел весь день, и состояние мужчины стремительно ухудшалось все часы в пути. Вечером пожилая пара обратилась в больницу, и врачи нашли на спине мужчины обширное воспаление — пятно черного цвета. При этом ранее никто в семье не видел на спине Беннета каких-либо ран или порезов. Супруга больного объяснила врачам, что они купались во Флориде и муж мог подхватить какую-то инфекцию в море. Врачи, решив, что у Беннета стафилококк, поставили ему капельницу с антибиотиком. Однако это не помогло, мужчина испытывал сильную боль, пятно на его теле увеличилось, и его перевели в реанимацию, где он и умер. Сделанные посмертно анализы показали, что причиной гибели Беннета стала бактерия Vibrio vulnificus, которая проникла в его тело через открытую ссадину и вызвала заражение крови. Его дочь поделилась историей гибели отца в соцсетях, чтобы предупредить других отдыхающих о смертоносной бактерии в воде Мексиканского залива.