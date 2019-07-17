40 детей попали в больницу из санатория в Крыму

В Евпатории около 40 детей от 7 до 17 лет, отдыхавших в оздоровительном лагере "Лучистый", попали в больницу с неизвестным заболеванием. Также заболели несколько взрослых. Лагерь расположен рядом с городом в поселке Заозерное на берегу Каламитского залива. Все заболевшие приехали из Казани, так сообщило руководство лагеря. Пока врачи не определили причину, по которой дети стали чувствовать себя плохо. В настоящее время все заболевшие лечатся в разных больницах города. При этом у трех из них состояние оценивается как тяжёлое, а состояние остальных детей — как средней тяжести. У всех пострадавших наблюдается рвота и диарея.

Евпатория — один из старейших российских курортов. Туристы хвалят его за просторные пляжи, удобный вход в море, целебный воздух и множество развлечений для детей. В то же время санитарное состояние курорта, по мнению многих туристов, нуждается в значительном улучшении. В лагере "Лучистый" отдыхает более 700 человек. Пока лагерь работает в обычном режиме.