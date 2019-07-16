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Отели Турции пошли на снижение цен для туристов из России 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Турецкие отели вынужденно понизили цены для туристов на оставшиеся месяцы лета 2019 года. Это связано с тем, что перед сезоном стоимость аренды повысили, из-за чего гостиницы и другие места для отдыха недосчитались существенной части туристов, в частности — из России.
В настоящее время отели в Турции практически на всех местных курортах предлагают скидки. После снижения цен они надеются на бронирование «в последний момент», передает АТОР.
Известно, что на определенные даты скидки могут составлять до 15 процентов.
По итогам года Турция ожидает увидеть в качестве туристов свыше шести миллионов россиян.
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