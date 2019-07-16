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Пассажир самолета возмутил омерзительным поступком 

Lenta.ru 53 минуты назад
Пользователей сети ужаснуло «мерзкое» поведение авиапассажира бизнес-класса, который выбирал фильм на экране с помощью пальцев ног. Видео происходящего опубликовала в Twitter журналистка The New York Times Алафэйр Берк (Alafair Burke).
На шестисекундном ролике видно, как человек, откинувшись на спинку кресла, перелистывает голыми ступнями обложки фильмов на сенсорном мониторе, встроенном в стену.
Публикация Берк собрала 102 тысячи лайков и более четырех тысяч комментариев. Подписчиков возмутило происходящее, и они высказались на эту тему под постом. «Слава богу я никогда не прикасаюсь к этим экранам», — порадовался один из них. «Вот поэтому я всегда протираю все вокруг влажными салфетками, когда сажусь в самолет», — заявил другой. «Меня бы посадили в тюрьму за то, что я бы сделал с этим человеком, если бы увидел такое», — признался третий. «Это мерзко. Его нужно занести в черный список авиакомпании», — призвала четвертая.
В июле британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свой обычный способ подготовки к полету в самолете. Кэмпбелл опубликовала видео, на котором она протирает влажными салфетками сиденье самолета в бизнес-классе, потолок кабины над ним и обшивку вокруг иллюминатора. После этого она собственноручно меняет чехол сиденья на другой — из ярко-розовой ткани — и раскладывает по карманам кресел необходимые ей в перелете предметы.
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Новости путешествий , Видео , Наоми Кэмпбелл , New York Times
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