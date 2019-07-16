Чего вы не знали о Бали

Приелись живописные водопады, таинственные храмы и пещеры, а спокойный отдых утомляет? Приглашаем в путешествие по необычным местам Бали. Здесь редко ступает нога туриста, зато дух острова Богов ощущается в полной мере. Неудивительно, ведь местную экзотику создала сама удивительная природа южной Азии, а владельцы только подчеркнули оригинальный колорит.

Bali Strawberry Farm & Restaurant

Считаете, что Бали — родина мангустина, рамбутана, личи и дуриана? Помимо экзотики на острове выращивают и привычную для европейцев клубнику. Только балийские ягоды благодаря влажному солнечному климату более сочные и сладкие. На ферме в Бедугуле посетители могут попробовать свежесорванные ягоды. Любителям «тихой охоты» владельцы позволяют собирать клубнику самим. И, конечно, ресторан, который расположен на ферме, славится своими клубничными десертами и напитками. Впрочем, сладкое — не единственная «фишка» Bali Strawberry Restaurant. Как вам понравится пицца с клубникой или жареная лапша с мясом и той же клубникой для оригинальности вкуса?

Сакральная гора Чатур

Недалеко от Бедугула вы можете посетить еще одну не слишком популярную туристическую точку — четвертую по высоте гору Бали — Чатур (2096 м). Это «место силы» у балийцев и таковым оно считается не зря. По преданиям именно отсюда берет начало «святая вода» (фактически 85% рек берут начало с Чатур), а местная растительность подходит как для съемок фэнтези про эльфов, так и для кинолент про джунгли и дальние планеты, настолько она разнообразна. Малочисленность туристов объясняется просто: на горе нет маршрутов, адаптированных под комфортный подъем. В лучшем случае путешественники посещают расположенный у подножия храм Pura Puncak Mangu. Путь на вершину только для сильных телом и духом: для достижения цели придется преодолеть отвесные скалы, тропинки с пропастями с двух сторон, узкие горные хребты.

Пляж Tegal Wangi

Если вас не пугает отсутствие инфраструктуры, следствием которой и является отсутствие отдыхающих на этом живописном пляже, добро пожаловать на уникальный природный СПА-курорт. Особенность Tegal Wangi — естественные водоемы с морской водой и легким гидромассажем. Тоже природным за счет приливов и отливов. Океанский вариант джакузи с «бонусом» в виде красочных пейзажей и целительного воздуха. Релакс, максимум эмоций и отдых от многолюдной толпы и шума гарантированы на 100%.

Taman Festival Bali Ghost Town

Считаете, что в современном мире нет места призракам? Позвольте вас разубедить и пригласить в заброшенный парк на побережье Санура (пляж Падангалак). Парк аттракционов планировалось открыть еще в конце 90-х прошлого столетия, но, видимо, вмешались балийские божества, решившие, что в виде города-призрака достопримечательность будет оригинальнее. Если вы любите фильмы-постапокалипсис — это место приведет вас в восторг. Представьте: скалистое хмурое побережье, заброшенные билетные кассы, спрятанные под мощными лианами здания и статуи. Местные жители уверены, что постройки охраняют злые духи, поэтому еще до посещения парка создается атмосфера опасности и повышенного адреналина. А действительно опасное для жизни аварийное состояние зданий только усугубляет ощущение страха.

Charly’s Chocolate

Еще один разрыв шаблона для жителей европейского региона — шоколадная фабрика, расположенная … в бамбуковой роще. Конечно, органический шоколад на Бали производят не только здесь, но эта фабрика уникальна по многим причинам. Во-первых, сами здания производства выстроены из природного материала: бамбук, пальмы. Из местных сортов дерева и большинство оснащения фабрики. Во-вторых, шоколад делают из какао-бобов и кофе, выращенного на побережье. Никаких химических добавок, консервантов. В-третьих, продукцию шоколадной фабрики Чарли не встретишь на прилавках не то, что Европы или Азии, ее нет и в балийских магазинах. Основатель работает только под заказ и выпускает эксклюзивный шоколад небольшими партиями.

Ассортимент необычен: шоколад с горьковатыми ягодами годжи, паста из какао-бобов и кокосового сиропа, хрустящие и тающие на языке батончики с кешью. Дополнительный плюс к путешествию на фабрику: роскошные волны на побережье и возможность посерфить перед сладким обедом или ужином. А чистоту тела обеспечит органик-мыло, изготовлением которого также увлекается Чарли.

Goa Lawah

Причем здесь известнейший храм Бали и нехоженые туристами маршруты? Все просто: храм, который путешественники посещают во время красочных празднований, известен не только церемониями и тысячелетней историей. Посвященным известна еще одна тайна храма: медитации здесь проходят в пещере с летучими мышами. Считается, что воззвание к высшим силам эффективнее под писк в ультразвуковом диапазоне, да и сосредоточиться на молитве, ожидая полета мышки — ответственное занятие, требующее духовных сил.

Пещера — не единственная достопримечательность храма. С комплексом связано много легенд. Например, о существовании подземного хода, по которому можно попасть в Pura Besakih или Tangkid Bangbang.

Деревня мертвых

Еще один маршрут для ценителей современных ужастиков. Да-да, и в 21 веке существуют реальные места, где до сих пор чтят древние ритуалы, свидетелями которых могут стать путешественники по Бали. Труньян, именно так называется деревня мертвых, расположена на побережье озера Батур и населена древнейшей балийской народностью Bali Aga.

Особенность местных жителей: в отличие от «осовременненых» балийцев, они до сих пор исповедуют анимизм, то есть верят в то, что все природные явления и творения живые. Результат такого верования: умерших людей не хоронят, не сжигают и даже не предают воде. Их оставляют под огромным деревом Тaru menyan, отдавая силам природы. Считается, что духи забирают «жертву» вместе с трупным запахом, которого действительно нет в деревне. А вот ощущение мистицизма здесь присутствует в полной мере. Особенно, если учитывать, что быстро попасть и уехать из Труньян невозможно. Придется наслаждаться адреналином и привкусом тайны, пока за вами не приплывет лодка.

Turtle Conservation And Education Center

Из доледникового периода, унесшего жизни динозавров и мамонтов, до нашего времени дожили только крокодилы и черепахи. И тех люди успешно уничтожают ради забавы. Центр сохранения и разведения черепах на Бали (Серанган) — единственный на острове, где на общественных началах (бесплатно, без дотаций от государства) принимают меры по увеличению поголовья вымирающих земноводных.

Вход в центр бесплатный, учредители предлагают внести пожертвование, но настаивать на внесении денег никто не станет. Черепаший остров комплекс природных и искусственных водоемов, в которых созданы оптимальные условия для инкубации яиц, разведения молодняка и его адаптации к условиям жизни в привычной среде. Полюбоваться процессом появления на свет черепашат, увидеть десятки молодых черепашек, которые пока не боятся людей, и посмотреть на гигантов размером более метра вы можете в Turtle Conservation And Education Center.

Акулья пещера

Встречали ли вы дружелюбных акул? Балийцы в предместье Паданг Бея утверждают, что 1-2-метровые «рыбки», которые водятся в Акульей пещере, не рассматривают человека в качестве меню и ведут себя «общительно» и миролюбиво. Зубки у рифовых акул и крылаток при этом могут пощекотать нервы экстремалам.

Единственное, что требуется для знакомства с подводным миром — владение искусством дайвинга. Чтобы попасть в пещеру придется преодолеть сильное течение и приспособиться к низким температурам воды, что само по себе приключение. В награду: живописный мир индийского океана, уникальная растительность и живность.

Остров на «перекрестке» двух океанов и нескольких культур способен удивить даже бывалых путешественников. На расстоянии нескольких километров путешественник может погрузиться из мест с таинственной атмосферой во вполне современный быт, на время почувствовать себя вампиром или жителем постапокалипсиса, героем фантастики или экшена. Выбирайте эмоцию: адреналин, мистика, радость, расслабленность, наслаждение, а Бали подарит вам любую из них. Стоит только поискать подходящее место.