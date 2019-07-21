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Как могут напакостить туристам сотрудники отелей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: адр из в фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке»
Когда мы приезжаем на отдых в жаркие страны, очень хочется расслабиться, почувствовать себя важным гостем. Но иногда напыщенность в общении с персоналом может сыграть злую шутку.

Сотрудник ресепшена

Это самый первый человек, с которым вы общаетесь при въезде в отель. С ним лучше не конфликтовать и не спорить. Изначально он может поселить вас в самый отвратительный номер в отеле (а такие у них всегда на примете) с видом на урну и шумную кухню, с неработающим кондиционером и телевизором. Он может отомстить вам и не разбудить на раннюю экскурсию или хуже — на рейс. Как правило, сотрудники ресепшена хорошо общаются с другим персоналом: уборщицами, поварами и аниматорами, которые тоже могут вам насолить.

Уборщица

На самом деле, им не нужно оставлять чаевые в обязательном порядке. Если вы все-таки решитесь поблагодарить персонал таким образом, лучше сделать это правильно, иначе она может напакостить. Всегда держите в голове, что она имеет доступ ко всем вашим личным вещам, пока вас нет в номере: зубные щетки, ценные вещи, одежда и продукты. Все это она может испортить или украсть, а вы не сможете доказать ее вину, если в отеле не установлены камеры на каждом углу. Шутки про то, что уборщицы чистят унитаз зубными щетками постояльцев, не просто шутки.

Аниматоры

В этот пункт стоит особенно внимательно стоит прочитать тем, у кого есть дети. Если вы будете невежливы с аниматорами, от этого может пострадать ваш ребенок. Психика маленьких детей неустойчива, поэтому, даже казалось бы безобидные насмешки, могут сильно ранить. Аниматор может настроить других детей против вашего и тогда ему будет не с кем играть. Конечно, это делается очень аккуратно, а при жалобе родителей сваливают всю вину на ваше чадо.
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