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Иностранным туристам упростят посещение Арктики 

Rambler News Service + ещё 3 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Госдума приняла в третьем чтении поправки, предполагающие упрощение возможности захода иностранных туристических и круизных судов в порты Арктики и Дальневосточного региона, сообщает пресс-служба Госдумы.
«В соответствии с законом, правительство РФ должно будет утверждать перечень портов или пунктов в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящим в Арктическую зону РФ или Дальневосточный федеральный округ, в которых иностранным туристским судам будет разрешено производить посадку пассажиров-туристов и высадку их на берег.
Также они смогут осуществлять выгрузку или погрузку припасов в данных портах», — говорится в сообщении.
Ранее, в апреле, Минэкономразвития поручило Ростуризму подготовить проект программы развития круизного туризма в российской арктической зоне. Программа должна включать предложения по развитию портовой инфраструктуры, созданию маршрутов и программ туристической активности на берегу, продвижению арктического туризма.
Сообщалось, что в ближайшее время ведомство оценит необходимый объем инвестиций в инфраструктуру. Потребуется оборудование пунктов пропуска для создания возможностей принимать туристов на прибрежных территориях, следует из сообщения. По данным МЭР, в прибрежной зоне Арктики расположены 228 пунктов, которые могут принимать туристов. 2 апреля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о развитии круизного туризма в Арктике и на Дальнем Востоке.
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Новости путешествий , Ростуризм , Госдума , Правительство РФ , Минэкономразвития
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