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Как РЖД хитрит при продаже билетов 

Рамблер 2 часа назад
Согласно Федеральному закону № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном», который вступил в России в силу 1 января 2013 года, гражданская ответственность всех перевозчиков перед пассажирами застрахована заранее, и ее стоимость входит в цену билета.
Пассажиры РЖД, в том числе пассажиры Московского центрального кольца, высокоскоростных поездов «Сапсан» и других поездов формирования ОАО «РЖД», застрахованы компаний "СОГАЗ". По закону перевозчик несет полную материальную ответственность за причиненный пассажиру вред, в том числе при отсутствии своей вины в происшествии, а лимит выплаты по обязательному страхованию пассажиров равняется 2 млн рублей.
Однако это не мешает сайту РЖД настойчиво предлагать путешественникам оформить добровольное страхование от несчастного случая и медицинское при покупке билетов онлайн.
К сожалению, многие пассажиры не осведомлены о существовании закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. И когда перед ними возникает страница с предложением заплатить за добровольную страховку, не все догадываются убрать галку в квадратике "согласен" и сэкономить сотню-другую рублей.
По статистике, около 80 млн покупок билетов РЖД совершается в России ежемесячно. В каждом пятом случае покупка происходит на официальном сайте или в официальном приложении компании-перевозчика. Можно только догадываться, сколько рублей в год зарабатывают дружественные РЖД страховщики на ненужных страховках.
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Новости путешествий , Видео , Согаз , РЖД
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