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Федор Конюхов опустился на дно 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Российский путешественник Федор Конюхов погрузился на дно Севастопольской бухты, где в результате взрыва затонул военный корабль «Новороссийск». Об этом сообщает РИА Новости.
Весь процесс занял 25 минут. За это время Конюхов погрузился на глубину водолазных работ, которая составляет 16-17 метров. Его сопровождали водолазы-сотрудники Нахимовского училища и МЧС.
Линкор «Новороссийск» — военный корабль советского Черноморского флота. До 1948 года судно входило в состав итальянского флота и называлось «Джулио Чезаре». «Новороссийск» затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года. В катастрофе погибли 829 человек с учетом аварийных партий с других кораблей эскадры.
Ранее в июле Федор Конюхов заявил, что планирует совершить три кругосветных путешествия на построенной им гигантской яхте. «Сейчас я хочу построить большую яхту 76-метровой длины, чтобы обойти вокруг света и побить девять мировых рекордов», — сказал он. Путь Конюхов планирует проделать менее чем за 80 дней, не заходя в порты.
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Новости путешествий , Видео , Федор Конюхов , МЧС
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