Россияне все чаще выбирают внутренний туризм для проведения отпуска. Не все при этом осознают, что для туриста Россия не менее опасна, чем экзотические страны типа Таиланда и Египта. Между тем именно внутри родной страны российские туристы гибнут чаще всего.
В прошлом году, например, на российских курортах погибли 38 россиян, а в следующей по данному показателю стране (Таиланде) — 5. Ранены были или иначе пострадали на отдыхе в России 70 российских туристов, а в следующей по количеству пострадавших россиян стране, Турции, — только 19.
Дороги
Самую большую опасность для туристов в России представляют дороги. Допустим, вы решили съездить в автотур по Золотому кольцу и отправились в Суздаль. Узкая дорога без разделительного отбойника будет кружить по холмам и лесочкам, и вам придется только надеяться, что какой-нибудь нетерпеливый водитель не вылетит вам в лоб из-за поворота при попытке обогнать неспешный грузовик. Несколько лет назад известный шоумен и радиоведущий Геннадий Бачинский не только сам погиб, пойдя на обгон фуры в районе села Савихино Тверской области, но и убил и покалечил нескольких девушек во встречной машине. Шоумен совершал обгон по встречке на подъеме в гору в условиях тумана и моросящего дождя. Как от такого встречного убережешься?!
Вода
Не менее опасны в России водные развлечения. В зоне риска — все, кто отправляется кататься на корабликах неизвестного возраста и вместимости, любители сплавов по Катуни и просто люди, оставляющие детей без присмотра на берегу водоемов. Специфически росссийской особенностью является низкий уровень надзора за безопасностью водных аттракционов и прогулочных катеров. Не доверяйте улыбчивым продавцам билетов, посмотрите на аттракцион или катер сами критическим взглядом.
Люди
Уровень криминала в российской глубинке и на курортах высок как за счет профессиональных уголовников (обычно это карманники, карточные шулеры и другие ловкачи ненасильственного толка), так и за счет агрессивных местных. В зоне риска не только девушки, которым порой, как жительнице Химок Дарье Агений в Туапсе, приходится защищаться перочинным ножом от подвыпившего насильника, но и люди с дорогими вещами, на которые местные маргиналы могут позариться. В 2006 году на Алтае несовершеннолетний житель одной из местных деревень убил омского журналиста Александра Петрова, его супругу и двух их детей только для того, чтобы покататься на их автомобиле. При поездке в российскую глубинку лучше оставить дорогое авто и нарядно выглядящие палатки и снаряжение дома.