Главные опасности при путешествии по российской глубинке

Россияне все чаще выбирают внутренний туризм для проведения отпуска. Не все при этом осознают, что для туриста Россия не менее опасна, чем экзотические страны типа Таиланда и Египта. Между тем именно внутри родной страны российские туристы гибнут чаще всего.

В прошлом году, например, на российских курортах погибли 38 россиян, а в следующей по данному показателю стране (Таиланде) — 5. Ранены были или иначе пострадали на отдыхе в России 70 российских туристов, а в следующей по количеству пострадавших россиян стране, Турции, — только 19.

Дороги

Самую большую опасность для туристов в России представляют дороги. Допустим, вы решили съездить в автотур по Золотому кольцу и отправились в Суздаль. Узкая дорога без разделительного отбойника будет кружить по холмам и лесочкам, и вам придется только надеяться, что какой-нибудь нетерпеливый водитель не вылетит вам в лоб из-за поворота при попытке обогнать неспешный грузовик. Несколько лет назад известный шоумен и радиоведущий Геннадий Бачинский не только сам погиб, пойдя на обгон фуры в районе села Савихино Тверской области, но и убил и покалечил нескольких девушек во встречной машине. Шоумен совершал обгон по встречке на подъеме в гору в условиях тумана и моросящего дождя. Как от такого встречного убережешься?!

Вода

Не менее опасны в России водные развлечения. В зоне риска — все, кто отправляется кататься на корабликах неизвестного возраста и вместимости, любители сплавов по Катуни и просто люди, оставляющие детей без присмотра на берегу водоемов. Специфически росссийской особенностью является низкий уровень надзора за безопасностью водных аттракционов и прогулочных катеров. Не доверяйте улыбчивым продавцам билетов, посмотрите на аттракцион или катер сами критическим взглядом.

Люди