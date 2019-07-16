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Немецкая туристка выжила без еды в сибирской тайге 

Рамблер 1 час назад
Фото: Pixabay
Туристке из Германии пришлось три дня прожить в сибирской тайге после аварии, которая случилась, когда группа сплавлялась по реке.
Так, байдарка немецкой путешественницы перевернулась на реке Чаре, попав в обратный слив. Женщина потеряла лодку, документы и сумку с едой, сохранить удалось только отсыревшую зажигалку.
Однако, туристка не растерялась и выкопала землянку под корнями поваленного дерева, чтобы укрываться от дождя. Воду она пила из речки, а есть, по ее словам, ей совершенно не хотелось.
Женщина продолжала двигаться, чтобы не замерзнуть и выложила из камней большую надпись SOS. Костер ей удалось разжечь только на третий день.
Обнаружили женщину местные жители, которые помогли ей добраться до населенного пункта. Сейчас она ждет восстановления документов, чтобы вернуться домой.
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