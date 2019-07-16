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У вылетевшего из Домодедово самолета загорелся двигатель 

Газета.Ru + ещё 8 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Самолет, вылетевший из Домодедово, был вынужден вернуться в московский аэропорт из-за технической неисправности. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, через некоторое время после взлета экипаж самолета сообщил о сильной вибрации в одном из двигателей.
Спустя время двигатель совсем отключился, и пилоты запросили экстренную посадку.
Уточняется, что пассажиры видели вспышки пламени в двигателе. Прежде чем приземлиться, самолету пришлось кружить в небе для сброса топлива.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что самолет упал на жилой дом в Чечне.
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