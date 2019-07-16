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Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских рейсов 

ТК «Звезда» + ещё 17 5 часов назад
Фото: Globallookpress
Пакистанское управление гражданской авиации опубликовало соответствующее заявление для пилотов.
Власти Пакистана окончательно открыли воздушное пространство для всех коммерческих рейсов. Речь идет о территории, которая оставалась частично закрытой после резкого обострения в отношениях с Индией в феврале 2019 года.
Известно, что пакистанское управление гражданской авиации опубликовало заявление для пилотов, согласно которому «воздушное пространство Пакистана открыто для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам».
Газета Hindustan Times отмечает, что Пакистан расположен в центре важного авиационного коридора. Ограничения на использование воздушного пространства влияют на коммерческие и грузовые ежедневные рейсы, увеличивая время полетов для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний. Перевозчикам приходится делать внушительный «крюк» вокруг пограничной территории с Пакистаном.
Ограничение на полеты вступило в силу из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир в феврале. Тогда погибли более 40 человек.
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