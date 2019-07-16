Умереть в погоне за селфи. Аэропорт греческого Скиатоса стал Меккой для любителей фотографироваться

Своеобразно расположенная взлетно-посадочная полоса аэропорта на греческом острове Скиатос привлекает множество пользователей соцсетей. Здесь можно сделать селфи на фоне крайне низко летящего самолета. Правда, это сопряжено с определенным риском.

Жадные до эффектных селфи туристы буквально сметены потоком воздуха от приземляющихся самолетов. Зато в соцсетях множатся фото и видео опасного развлечения.

По данным издания The Sun, каждый день к взлетно-посадочной полосе приходит около сотни человек, чтобы сделать эффектные фотографии. Например, когда Embraer E190 пролетал над людьми с камерами, многие из них вынуждены были пригнуться, чтобы не получить травмы.

«Ежедневно можно наблюдать низкие посадки и реактивные удары, и на прошлой неделе мы сняли невероятно низкую посадку British Airways Embraer E190. Люди, которые наблюдали за самолетами, были оттеснены от стены турбулентным следом Embraer», — процитировало издание одного из очевидцев.

Аэропорт Скиатоса — не единственное подобное место на планете. На Кипре и в Таиланде есть такие же воздушные гавани, которые популярны у туристов из-за возможности сделать селфи на фоне приземляющегося самолета.