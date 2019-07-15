Китайские туристы уничтожают пляж во Владивостоке

Китайские туристы вновь приступили к «расхищению» уникального пляжа в бухте Стеклянной во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

По словам приморцев, побывавших на пляже накануне, иностранцы снова сидят на берегу с пакетами и складывают туда стекляшки.

Приморцы недоумевают: иностранных туристов не останавливает ни запрещающая табличка, которую повесили на пляже, ни устное замечание, которое было сделано гидам сотрудниками китайского посольства.

«Их уже обыскивать на выходе надо, выворачивать карманы», «А я так еще ни разу не была в этой бухте, видимо не успею увидеть стекляшки — растащат все» — вздыхают жители края.

Напомним, что о «нашествии» китайских туристов ранее писали мировые издания. «Жертва популярности: трагедия Стеклянной бухты» — под таким заголовком вышел материал в одном из главных журналов мира National Geographic. По словам очевидцев, автобусы с туристами из Китая приезжают сюда «один за одним» лишь с одной целью — иностранцы хотят забрать с собой на память то, чем славится пляж. «Пакетами тащут. Каждый китаец уходит с пакетом, а в нем — камни. Хотя на въезде написано, что забирать с собой нельзя», — рассказала женщина, зафиксировавшая ситуацию на видео.

По словам ученых ДВФУ, местный пляж в Стеклянной исчезнет примерно через 20 лет — столько времени необходимо, чтобы это место изменилось до неузнаваемости.

Бухта Стеклянная, в народе называемая Стекляшкой, расположена в пригороде Владивостока и известна необычным пляжем, усыпанным кусочками отшлифованного стекла. Пляж является популярным местом отдыха не только у горожан, но и у жителей всего Приморья, о красивом побережье знают и за пределами региона.