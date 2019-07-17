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Названы самые безопасные города мира: в России это Нижний Новгород 

Ревизор.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Портал Numbeo опубликовал рейтинг 328 городов мира по уровню безопасности проживания. Список был составлен на основе онлайн-опроса граждан разных стран в первом полугодии 2019 года.
Лидирующие позиции в списке заняли: первое место — столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби (89,4 балла из 100 возможных), второе — Доха (Катар) (88 баллов), третье — канадский Квебек (85 баллов). В десятку самых безопасных городов мира также вошли по мере убывания Тайбэй (Тайвань), Мюнхен (Германия), Дубай (ОАЭ), Цюрих и Берн (Швейцария), Гонконг (Китай) и Эскишехир (Турция).
Но и России есть, чем гордиться: в первую сотню списка включен единственный крупный город нашей страны — Нижний Новгород. Волжская столица оказалась на 53 месте в рейтинге, набрав 73 балла из 100. Нижний Новгород значительно опередил собственно столицы: по показателям безопасности жизни Санкт-Петербург оказался 133-м, Москва — 143-ей. Урал и Сибирь — еще ниже: Екатеринбург занял 198 место, Новосибирск — 204-е.
Из городов бывшего СССР наиболее безопасным для проживания считается эстонский Тарту (79,6 балла, 16 место рейтинга), а наихудшим — казахский Алматы (29,4 балла, 308 место).
Но в порядке утешения отметим, что закрывает рейтинг столица Венесуэлы Каракас, индекс безопасности в котором достигает всего 14,7 баллов.
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