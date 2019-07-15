Стало известно, о чем думают россияне, когда выбирают авиабилеты

Портал продажи билетов Туту.ру провел исследование с целью выяснить, какое время вылета для россиян является наиболее предпочтительным.

В ходе опроса около 3 000 граждан, специалисты сайта получили два интересных результата. Во-первых, 20% россиян совсем не пользуется воздушным транспортом. Во-вторых, для большинства тех, кто все-таки летает, время отправления не является главным критерием при выборе билетов. Для 42% участников опроса гораздо важнее их стоимость. Поэтому они летят тогда, когда билет дешевле.

Реже всего россияне предпочитают летать вечером. Такой ответ в ходе опроса дали только 2% респондентов. А самым популярным оказалось утро. За этот вариант проголосовали 14% опрошенных россиян. Ночной перелет выбирает 12% авиапассажиров, а дневной — 10%.

К слову, пассажиров, которые выбирают утренние рейсы, ждет несколько приятных моментов. Как заявляют европейские стюардессы, чаще всего перелеты ранним утром выполняются вовремя. Если хотя бы один рейс в первой половине дня задержится, есть большая вероятность, что следующие будут отложены. «С течением времени может возникать эффект снежного кома: один рейс опоздал — остальных ждет такая же участь» — говорят сотрудники авиакомпаний.

Доказательством этого служит статистика сайта Five Thirty Eight: в 6 утра средняя задержка составляет всего 8 минут, а в 6 вечера достигает уже 21 минуты. Еще одна причина летать утром — меньшая вероятность попасть в зону турбулентности. По данным ученых, во второй половине дня чаще случаются грозы, которые вызывают «неровное» воздушное и турбулентное путешествие. Кроме того, ранние вылеты характеризуются не только более отдохнувшим экипажем, но и самыми чистыми самолетами.