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Испанский аналог «сибирского тропического рая» 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Instagram
Получившее прозвище «испанские Мальдивы» и «галисийский Чернобыль» токсичное озеро Монте Неме с голубой водой стало популярным у туристов. Об этом сообщает Daily Mail.
Озеро расположено в регионе Галисия и образовалось на месте вольфрамовой шахты времен Первой и Второй Мировых войн. Сырье из шахты использовалось для изготовления лампочек и закалки стали.
Водоем остается токсичным и окружен насыпями, содержащими тяжелые металлы, такие как вольфрам и свинец. Они попадают в воду и могут быть опасны для человека. Искупавшиеся в озере жаловались на раздражение глаз и кожи. При этом никаких табличек, запрещающих купание и предупреждающих о его потенциальной опасности, на берегу озера нет.
Монте Неме стало популярным среди туристов, которые приезжают к озеру ради красивого кадра. У одной из испанских звезд Instagram после купания в озере началась рвота, а на коже выступила сыпь.
Власти предупреждают, что длительное или повторное купание может привести к более серьезным последствиям.
Озеро Монте Неме уже сравнивают с «сибирским тропическим раем» — золоотвалом с бирюзовой водой, куда сливают отходы с ТЭЦ-5 Новосибирска.
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