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Названы причины частых смертей украинцев на отдыхе 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Самой частой причиной гибели украинских туристов на отдыхе является сердечный приступ. Об этом рассказал агентству "Укринформ" Вячеслав Хоменко, консул Украины в Анталье в Турции.
По словам консула, с мая по июнь 2019 года на курорте Анталья умерли 13 граждан Украины, большинство из которых были пожилыми. Он уточнил, что туристы не учли климатических условий Турции, которые плохо повлияли на их здоровье.
Несколько пожилых людей утонули в море. Также есть те, кто приехал на курорт лечиться, но не выдержал разнообразных медицинских процедур в больнице. "Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были", — пояснил Хоменко.
Собеседник агентства считает, что в основном проблемы возникают из-за несоблюдения отдыхающими общих правил поведения. Например, злоупотребление спиртным, что несовместимо с купанием в море.
Новости путешествий , Укринформ
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