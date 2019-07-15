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Названы причины, по которым пассажиров могут не пустить на поезд 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Онлайн-сервис Tutu.ру составил список самых частых ошибок, которые россияне совершают при покупке железнодорожных билетов.
Первое место заняла опечатка. По словам операционного менеджера контакт-центра сервиса путешествий Елены Поздняковой, при проверке персональной информации киенты иногда замечают, что пропустили букву в имени, вставляют ее, но не на той раскладке. Если произошла опечатка в дате рождения, билет будет считаться недействительным, если опечатка отразилась на тарифе и стоимости (в случае с детским и взрослым билетом).
По данным экспертов, иногда пассажиры специально делают ошибки. Дело в том, что летом или в канун нового года мужчины иногда стараются попасть в женское купе или наоборот. Это происходит из-за того, что билеты слишком быстро раскупают и другого шанса уехать нет.
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