Курорты, где можно нарваться на акул

Для отпуска российские туристы предпочитают выбирать приморские курорты. Они опасные не только волнами и подводными течениями, но и морскими обитателями.

Поэтому, чтобы отдых прошел спокойно и без происшествий, нужно знать о том, какие организмы можно встретить на популярных курортах.

Самыми опасными побережьями считаются районы около океана в Австралии и Калифорнии, а они не так популярны у российских туристов. Однако, на курортах с выходом к морям тоже лучше не расслабляться.

Шарм-эль-Шейх, Египет

В 2010 году мир поразили сообщения из Египта, где случаев нападения акулами на людей было сразу пять. Один из них был с летальным исходом. Тогда пострадало три российских туриста. До сих пор океанологи не выдвинули единой версии, объясняющей такое агрессивное поведение акул. Однако, все ученые заявили, что такое поведение для них несвойственно. Ранее в Египте случались подобные инциденты. Чаще всего они происходят зимой, но и летом нужно быть аккуратнее.

Приморье, Россия

Многие туристы утверждают, что в России нет акул из-за загрязненности воды, но это не так. В 2011 в Приморье случилось три нападения акул на людей. В конце августа рыбы нанесли увечья двум молодым людям и девушке. Океанологи не выдвинули никаких версий, так как не был зафиксирован даже вид акул. Предположительно, одна из них относилась к Белым акулам.

Средиземное море

Многих волнует вопрос об акулах на средиземноморском побережье, которое занимает большую часть Европы. Всего в водах этого моря водится более 40 видов акул, 15 из которых опасны для человека. Цифра считается довольно внушительной: по сравнению с другими водоемами, опасных рыб здесь в 3-4 раза больше. Несмотря на статистику, здесь акулы редко нападают на человека. За последние сто лет на средиземноморских курортах был зафиксирован 21 случай нападения акул с летальным исходом.