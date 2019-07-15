Составлен портрет типичной пассажирки российского поезда

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил портрет типичной пассажирки поезда. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ею оказалась жительница мегаполиса по имени Елена, и ее возраст — 32 года. Женщину назвали Еленой, потому что это имя было самым популярным в 1987 году.

Елена предпочитает путешествовать в одиночку или покупает билет только для себя (по информации OneTwoTrip, так поступает почти половина путешественников). Пассажирка выбирает нижнюю полку (по статистике такие места на два процента популярнее верхних) в плацкартном вагоне (так ездят 43 процента туристов).

Женщина планирует поездку и покупает билеты за три недели до отъезда. Она выезжает из крупного города — Москвы, Санкт-Петербурга или Краснодара (на эти города приходится 48 процентов отправлений). Путешественница в среднем проводит в поезде не менее восьми часов и проезжает 698 километров.

Поскольку 16 процентов пассажиров бронируют билеты в понедельник, Елена, вероятно, поступает так же. В саму поездку она отправляется тоже в понедельник или во вторник.

Отмечается, что портрет типичной пассажирки составили на основе данных о бронированиях железнодорожных билетов в период с 30 июня 2018 по 1 июля 2019 года.