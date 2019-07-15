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Зачем чеченцам сеть турцентров в Европе 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Париже недавно открылся турцентр Visit Chechnya. Так, делегация Чеченской Республики открыла третий в Европе чеченский туристический информационный центр. Турцентр будет работать во французской столице на базе российского визового центра.
Соглашение об открытии такого центра было подписано в июне 2019-го на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
@visit_chechnya
Такие центры планируется открыть также в Берлине и Берне, а затем и в Стамбуле. Цель открытия турцентров — привлечение европейцев в Чечню. Потенциальным туристам покажут интересные маршруты, достопримечательности и карту республики.
Так, в информационном центре специалисты покажут французам и другим европейцам самые яркие места Чечни: живописную столицу республики, горнолыжные курорты «Казеной-Ам», «Ведучи», туркомплекс «Нихалоевские водопады» и курорт-санаторий «Серноводск-Кавказский».
Интересно, что путешественников ознакомят и с правилами поведения в Чечне.
В последнее время приток туристов, среди которых немало французов, увеличился, отметил Министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.
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Новости путешествий , Муслим Байтазиев
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