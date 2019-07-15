Зачем чеченцам сеть турцентров в Европе

В Париже недавно открылся турцентр Visit Chechnya. Так, делегация Чеченской Республики открыла третий в Европе чеченский туристический информационный центр. Турцентр будет работать во французской столице на базе российского визового центра.

Соглашение об открытии такого центра было подписано в июне 2019-го на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

@visit_chechnya

Такие центры планируется открыть также в Берлине и Берне, а затем и в Стамбуле. Цель открытия турцентров — привлечение европейцев в Чечню. Потенциальным туристам покажут интересные маршруты, достопримечательности и карту республики.

Так, в информационном центре специалисты покажут французам и другим европейцам самые яркие места Чечни: живописную столицу республики, горнолыжные курорты «Казеной-Ам», «Ведучи», туркомплекс «Нихалоевские водопады» и курорт-санаторий «Серноводск-Кавказский».

Интересно, что путешественников ознакомят и с правилами поведения в Чечне.