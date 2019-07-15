Пять вещей, которые непременно нужно сделать в Риме и Венеции

Италия — благословенная страна для туристов, поскольку прекрасна сама по себе, и здесь можно легко обойтись без путеводителей: просто блуждать по незнакомым улочкам и получать ни с чем не сравнимое удовольствие. Но мы все же решили составить маленький гид по самым посещаемым городам, чтобы впечатление было наиболее полным.

Вечный город

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В Риме вы, наверняка, посетите Колизей. Сфотографироваться у стен этого величественного здания и заглянуть внутрь — must have для любого, приехавшего в Италию. Ну, а когда снимки будут сделаны, прогуляйтесь пешком до модного квартала Монти, где каждые выходные проходит фантастический «городской рынок». Ориентир — гранд-отель Palatino. Здесь вы найдете много любопытного: от произведений современного искусства и творений передовых дизайнеров до винтажной одежды, мебели и предметов домашнего обихода. Множество модных вещей, которые можно отыскать здесь, делает Mercato Monti идеальным местом для прогулок в выходные.

Второе обязательное место для посещения в Риме — Ватикан. Разумеется, вы увидите и музеи Ватикана, и Сикстинскую капеллу, и базилику Святого Петра, но нет ничего интереснее, чем оказаться в этом месте, когда Папа Римский выходит на балкон Папской резиденции и читает краткий катехизис. Независимо от того, религиозны вы или нет, принадлежите ли к какой-то конфессии или нет, это зрелище никого не оставляет равнодушным. В тот момент, когда папа читает молитву Angelus (а происходит это каждое воскресенье в 11:50 утра), на площадь Святого Петра спускается какая-то особая благодать, не почувствовать которую просто невозможно.

После Ватикана можно пешком отправиться бродить по Трастевере. Это невероятно колоритное и чисто «итальянское» место с мощеными улочками, обветшавшими зданиями, уличными музыкантами, играющими у какого-нибудь ресторанчика… Кстати, именно здесь и следует пообедать. Закажите что-нибудь типично римское. Например, артишоки или Cacio e Pepe, простое блюдо из пасты, заправленное пекорино романо и большим количеством черного перца. Также попробуйте Bucatini all’Amatriciana — свинину с луком в томатном соусе и спагетти алла карбонара с соусом из яиц, панчетты и пекорино романо. Поднимитесь на холм Джаниколо. Это не совсем туристическое место, поскольку находится оно в некотором отдалении от центра города и не может быть причислено к общеизвестным «семи холмам» Рима, но вид, который открывается с него, просто дух захватывает. Лучшие свои фотографии на купола и шпили вечного города вы сделаете именно здесь.

Город влюбленных

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Найдите своего гондольера. Покататься на гондоле — обязательный пункт в программе в Венеции. Только не торопитесь его осуществить в первые минуты пребывания в этом романтичном городе. Погуляйте, осмотритесь, приценитесь. Очень скоро вы поймете, что цены различаются и кто-то в не слишком оживленном месте (если повезет, можно найти и такое) предложит вам услуги значительно дешевле. Проплывая по Гранд-каналу под мостом Риальто, поцелуйте своего гондольера — не за его щедрость, а на собственную удачу в любовных делах.

Придите на площадь Сан-Марко рано утром, чтобы избежать толп туристов. Если войти вместе с верующими на утреннюю мессу, то можно спокойно рассмотреть золотые мерцающие мозаики собора. Только постарайтесь выглядеть не как турист, позаботьтесь о соответствующей одежде, чтобы затеряться в толпе и не вызвать у карабинера на входе лишних вопросов.

Не забудьте про обед, потому что не уделить особого внимания венецианской кухне — это преступление. Начинать его следует с бокала просекко (отлично звучит, правда?), которое производят здесь же, в Венето. Забегая вперед, скажем, что из просекко готовят и «официальный» венецианский коктейль Aperol Spritz. Его состав — просекко, апероль, газированная вода и ломтик апельсина на краю бокала. А рядом обязательно должна стоять тарелка с брускеттой.

Другие блюда, которые здесь надо обязательно попробовать:

скампи алла венециана — креветки в заправке из оливкового масла и лимонного сока,

ризотто аль неро ди сеппия — ризотто черного цвета, который он приобретает из-за чернил каракатицы, традиционного венецианского ингредиента,

пасту с кальмарами и морепродуктами Caparossoi a Scota Deo. «Scota Deo» означает «горячие пальцы», потому что в это блюдо добавляют много перца.

Продолжая гастрономическую тему, скажем, что в Венеции грешно пропустить не только время обеда, но и время аперитива, которое наступает здесь с 18:00 до 20:00. Тогда следует отправиться в bacaro, это такой бар, специализирующийся на вине и чикетти. Чиккетти — традиционная венецианская закуска типа канапе из рыбы и морепродуктов. Самые популярные бары для аперитива находятся в районах Сан-Поло и Каннареджо.

Купите что-нибудь на память. Венеция предлагает туристам невероятное количество сувениров, но будьте внимательны — иногда даже цена не дает гарантии, что все это не сделано в Китае. Украшения из муранского стекла лучше покупать в ювелирных магазинчиках у моста Риальто. Если вы оказались в Венеции во время карнавала, то, конечно же, купите венецианскую маску. И еще один совет. То, что еще не научились подделывать китайцы, — венецианские зеркала. Венецианцы первыми узнали секрет амальгамы, зеркала тут производят с четырнадцатого века. Они прекрасны и… комплиментарны. Ни в каком другом зеркале вы не будете выглядеть так восхитительно. К тому же, заглядывая в него каждое утро, вы никогда не забудете этой волшебной поездки.