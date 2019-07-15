Как авиапассажирам разыскать потерянный багаж

О недавних проблемах, связанных с отправлением и получением багажа в международном аэропорту Шереметьево , наверняка, слышал каждый. Как сообщает пресс-служба аэропорта, причиной стала задержка рейсов в связи с непогодой и сбоем в работе багажной ленты. Впрочем, эти объяснения вряд ли согреют туристов, которые собирались с комфортом отдохнуть на море или в Европе, однако по прибытию не обнаружили своих вещей на багажной ленте. Именно так и случилось с четой Золиных, которые 28 июня улетели из Самары через Шереметьево в Италию, но в итоге были вынуждены потратить почти всю имевшуюся валюту в местных магазинах — на одежду и предметы первой необходимости. Более того, вернувшись домой, даже неделю спустя им никто не может внятно объяснить где сейчас находятся их чемодан. Вещи просто пропали.

Итак, что делать, если авиакомпания или аэропорт потеряли ваши вещи?

Перво-наперво обратитесь на стойку информации. Дежурный сделает объявление по громкой связи, чтобы человек, возможно забравший ваш багаж подошел к стойке. Вещи, забытые в терминалах или на привокзальных площадях обычно сдаются в Бюро находок (если не удалось сразу найти владельца). Для справки, в столичном Шереметьеве бюро находок находится на 1 этаже Терминала E, телефон: +7 (495) 578 74 64. Забытые вещи здесь хранятся бесплатно двое суток, далее по 70 рублей/сутки. Чтобы получить забытую поклажу, надо предъявить паспорт, доказав, что багаж принадлежат вам, и если потребуется, оплатить его хранение.

Вещи, забытые на борту самолета, в зоне таможенного контроля или в зоне выдачи багажа, попадают в камеры хранения невостребованного багажа. Для этого есть отдельная камера хранения для вещей, потерянных на внутренних рейсах (телефон +7 (499) 500 65 52) и для вещей, потерянных на международных рейсах (+7 (495) 753 86 41). Здесь невостребованного багажа вещи хранятся бесплатно.

В случае отсутствия или повреждения ваших вещей вам необходимо обратиться к сотруднику группы розыска багажа (Lost& Found), который находится в зале выдачи багажа, и незамедлительно заявить о случившемся, предъявив перевозочные документы и документ, удостоверяющий личность. Для пассажиров аэропорта Курумоч, к слову, действует телефон, по которому можно оперативно связаться с сотрудниками этой службы: +7 (846) 966-53-23.

Важно! Сохраняйте, пожалуйста, полетные документы, особенно посадочный талон и отрывной талон багажной бирки.

направляет в аэропорт отправления запрос о наличии багажа;

направляет запросы в аэропорты, куда багаж мог быть доставлен ошибочно;

направляет запрос о досылке багажа в случае его обнаружения. Помните: согласно ст. 118 Воздушного кодекса Российской федерации "перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение багажа после принятия их к воздушной перевозке и до выдачи пассажиру". По письменному заявлению пассажира специалист группы розыска багажа предпринимает следующие меры для того, чтобы вернуть ваш багаж:

В соответствии с действующим законодательством РФ розыск багажа осуществляется в течение 21 дня. Если по истечении данного срока багаж не найден, пассажир имеет право обратиться в авиакомпанию с требованием возмещения ущерба, причиненного в связи с утратой багажа.

В случае повреждения багажа пассажир вправе получить компенсацию только за видимые повреждения. За повреждение содержимого багажа компенсация не предусмотрена.

В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть страховку багажа. Например, полис добровольного страхования пассажира можно приобрести вместе с билетом на сайте большинства авиакомпаний и билетных агентств. Пассажир, имеющий такой полис, может обратиться в страховую компанию для получения компенсации.