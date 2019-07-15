Туристов не пугают теракты в Тунисе

Большинство туристов готово сделать выбор в пользу Туниса из-за скидок на туры, несмотря на негативный информационный фон, связанный с направлением из-за недавних терактов. Таковы результаты опроса на TourDom.ru по состоянию на 15 июля.

66% из 1600 респондентов заявили, что среагируют на появление горящего тура в Тунис. Около 29% готовы заплатить за неделю на двоих 34–40 тысяч рублей. Еще 37% решатся на поездку только в том случае, если скидка будет беспрецедентной — 20–25 тысяч. Остальные либо не рассматривают Тунис для отдыха в принципе (20%), либо боятся новых взрывов (14%).

Экспертов не удивляют такие итоги опроса. В офисе по туризму Туниса отмечают, что теракты были вдалеке от курортов, а меры по обеспечению безопасности в Тунисе сейчас беспрецедентные. По словам гендиректора туроператора «Пегас» Анны Подгорной, спрос на Тунис в пределах нормы, полетная программа не нуждается в корректировках, а снижение цен связано с традиционным сезонным провалом.

В компании TUI также заявили, что полетная программа до конца сезона также будет выполнена по плану. «Наши объемы были спланированы верно. Да, у нас тоже бывают недорогие предложения last minute, но мы их закрываем. Во время раннего бронирования показатели были хорошими, активность — на уровне прошлого года и даже выше, глубина продаж достигает октября», — рассказал представитель туроператора.

Напомним, в начале сезона некоторым игрокам направления всё же пришлось оптимизировать свою перевозку — как из Москвы, так и из регионов.