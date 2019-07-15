В Южную Корею не пустили более 30 россиян

Иммиграционные власти Южной Кореи отказали во въезде в страну 16 россиянам. Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства России в Сеуле. При прохождения пограничного контроля они не подтвердили, что прибыли в страну в туристических целях.

По словам одной из жительниц Челябинска Екатерины Спириной в соцсети "ВКонтакте", которую также задержали в аэропорту в Сеуле, кроме нее не могут улететь в Россию более 30 человек. Она уточнила, что допрос миграционной службы не прошли граждане из Новосибирска, Орска, Ростова, Челябинска и других городов России. По ее словам, у россиян забрали паспорта, многие сидят в зале ожидания три дня и даже неделю. Туристов не кормят, а авиакомпании не помогают им. По словам Спириной, туристы не могут связаться с российским посольством.

Представитель консульского отдела заявил "РИА Новости", что южнокорейские власти заподозрили этих россиян в попытке нелегально устроиться на работу. По его словам, при собеседовании они не назвали ни одной достопримечательности Южной Кореи, обратные билеты у них не были куплены, а лишь забронированы на крайний срок пребывания до 60 дней. "… Остановиться они собирались в стране не в гостиницах, а у знакомых или в хостелах, причем где-то в глубинке", — подытожил собеседник агентства. Он добавил, что большие группы в Южную Корею не пускают редко. Право на отказ иммиграционные власти имеют согласно двустороннему безвизовому соглашению.

Речь идет о россиянах, которые прибыли в Южную Корею 13 июля рейсом авиакомпании S7 . Атташе, вице-консул посольства России в Южной Корее Дмитрий Шибилов сообщил ТАСС, что россияне находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров международного аэропорта Инчхон. Они должны покинуть страну не позднее 16 июля.