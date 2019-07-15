Как обезопасить себя от воров в поезде

В сезон летних отпусков случаи краж в поезде возрастают. И иногда виноваты сами пассажиры, которые неправильно обращаются со своими вещами.

Обсуждение ценностей с попутчиками

Очень часто путешественники сами провоцируют кражу. Самое популярное место для хранения ценных вещей — под подушкой. Мошенники сразу же видят тех, кто постоянно перепроверяет свои вещи. Это значит, что у человека действительно есть с собой что-то ценное, так они намечают жертву. Бывает и такое, что пассажир, ничего не подозревая, начинает сам рассказывать попутчику о ценностях. Кто-то хочет похвастаться высокооплачиваемой работой или состоянием, а потом сам же страдает от этого.

Бокал за начало отпуска

Распитие алкогольных напитков — популярный способ скоротать время в поезде, но не тогда, когда вы едете в купе, полном незнакомцев. Они могут предложить вам выпить с ними за начало отпуска, но лучше отказаться. Во-первых, вы не знаете, какой состав у той жидкости, которую вам предлагают. Во-вторых, это будет сигналом к тому, что вас хотят обокрасть. В бутылке, выдаваемой под спиртное, могут быть усыпляющие лекарственные препараты или просто очень крепкий алкоголь. В итоге, ваш попутчик сможет обокрасть вас в любой момент.

"Телефон на позвонить"

Еще один популярный способ мошенничества, когда к вам подходит человек и просит телефон позвонить. Он может говорить это под предлогом, что у него кончилась зарядка или не ловит сеть. В таком случае, вы подумаете, что незнакомец никуда не убежит, ведь вы находитесь в идущем поезде, но там спрятаться можно где угодно, а выйти на любой остановке. Если вы очень хотите помочь человеку, попросите его поговорить в вашем купе, но все же лучше мягко отказать.