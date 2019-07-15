Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, из-за чего россиян могут не пустить на поезд 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Онлайн-сервис Tutu.ру составил список, в котором написал самые часто совершенные ошибки россиян при покупке железнодорожных билетов.
Выяснилось, что самая распространенная ошибка — это опечатка данных пассажиров. Как рассказала операционный менеджер контакт-центра сервиса путешествий Елена Позднякова, случается и так, что при проверке персональной информации клиент замечает, что пропустил букву в имени, вставляет ее, но не на той раскладке.
Помимо этого, если была опечатка в дате рождения, то билет станет недействительна в том случае, если она отразилась на тарифе и стоимости. Так, например, если пассажир уже взрослый, а ему представляется скидка, как для ребенка.
Как заявили эксперты, иногда пассажиры делают ошибки специально. Очень часто летом или в канун нового года мужчины могут пытаться попасть в женское купе или наоборот. Это происходит из-за того, что билеты слишком быстро разлетаются, и другого шанса уехать нет, сообщает «Федеральное агентство новостей».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Эксперты назвали российские города с самими дешевыми квартирами на время отпуска В Челябинской области отдыхающую на пляже женщину убило молнией Ураган убил двоих россиян на греческом острове
Комментарии
Новости путешествий , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем чеченцам сеть турцентров в Европе1
Пять вещей, которые нужно сделать в Риме и Венеции
Туристов не пугают теракты в Тунисе
Как обезопасить себя от воров в поезде
В Южную Корею не пустили более 30 россиян3
Видео
06:53
Поселения, находящиеся на краю света
Новости путешествий
05:04
Почему ехать на «русские Мальдивы» смертельно опасно
Новости путешествий
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:32
Смертельный шторм: В Греции погибли россияне
Новости путешествий
00:40
30 человек госпитализированы из-за турбулентности
Новости путешествий
01:30
В Южную Корею не пустили более 30 россиян
Новости путешествий
05:31
Города, которые могут исчезнуть под водой
Новости путешествий
03:12
Гигантская дыра показалась в озере в США
Новости путешествий
03:34
В Крыму туристов предупредили о фальшивых отелях
Новости путешествий
00:17
Пилот в обмороке, самолет срочно сел в Калуге
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение