Стало известно, из-за чего россиян могут не пустить на поезд

Онлайн-сервис Tutu.ру составил список, в котором написал самые часто совершенные ошибки россиян при покупке железнодорожных билетов.

Выяснилось, что самая распространенная ошибка — это опечатка данных пассажиров. Как рассказала операционный менеджер контакт-центра сервиса путешествий Елена Позднякова, случается и так, что при проверке персональной информации клиент замечает, что пропустил букву в имени, вставляет ее, но не на той раскладке.

Помимо этого, если была опечатка в дате рождения, то билет станет недействительна в том случае, если она отразилась на тарифе и стоимости. Так, например, если пассажир уже взрослый, а ему представляется скидка, как для ребенка.

Как заявили эксперты, иногда пассажиры делают ошибки специально. Очень часто летом или в канун нового года мужчины могут пытаться попасть в женское купе или наоборот. Это происходит из-за того, что билеты слишком быстро разлетаются, и другого шанса уехать нет, сообщает «Федеральное агентство новостей».