Российские туристы застряли в аэропорту Бургаса

Плохая погода нарушила работу международного аэропорта города Бургас на юго-востоке Болгарии, в результаты пассажиры многих рейсов, в том числе и российские туристы, были вынуждены провести ночь в аэропорту, сообщает телеканал Nova.

Российские туристы, которые еще в субботу в 19.46 по местному времени (совпадает с мск) должны были улететь рейсом авиакомпании Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 6.00 воскресенья были размещены в отелях.

В пресс-службе аэропорта заявили, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета. Тем не менее, до сих пор неизвестно, когда россияне улетят домой.

В воскресенье погодные условия не улучшились, несколько следовавших в Бургас самолетов были перенаправлены в Варну.