Путешествие на авто с комфортом: что не забыть

Путешествие на автомобиле в последнее время набирает популярность. Много людей отправляются в отпуск не на поездах или самолетах, а на своей собственной машине. Чаще всего едут на юг страны, это очевидно. Некоторые для этого проезжают не одну тысячу километров. Поэтому при путешествиях на такие дальние расстояния, следует заранее подготовиться.

Первым делом — запланируйте свой маршрут. Навигатора на вашем мобильном телефоне будет достаточно. На крайний случай воспользуйтесь банальными бумажными картами и атласами. Заранее проложив маршрут, вы сможете спокойно ориентироваться, где ближайшая АЗС, или кафе, или просто остановочный пункт.

Далее — техническое состояние автомобиля. Это не 100 км проехать, а намного больше. Проверьте, чтобы самое необходимое даже для простого ремонта авто было под рукой — запаска, трос для буксировки, домкрат, знак аварийной остановки, небольшой набор инструментов. Из мелочевки — прикуриватель, аптечка огнетушитель, а то мало ли что. На всякий «пожарный», положите пару лампочек с собой, если вдруг какая-то перегорит. Такая же история и с предохранителями. И не забудьте про топливо. Пусть будет хотя бы литров 10 в канистре, мало ли что произойдет.

Если продолжить разговор про необходимые автомобильные жидкости, то самое место в багажнике также было бы антифризу, омывающей жидкости, жидкости для гидроусилителя, моторному маслу и тормозной жидкости. Кстати, не значит, что надо брать всё это в больших объемах, достаточно по литровой емкости. Ведь всякое может произойти, а СТО будет далеко от вас.

А теперь ваша собственная безопасность. Выше уже упомянули об аптечке. Да, она есть у большинства автовладельцев, но не все знают, какой там набор. Позаботьтесь о тех препаратах, которые вам необходимы кроме этого — это могут быть лекарства от головной боли, от изжоги, диареи. Если у вас есть какие-то обязательные лекарства для приема, не забудьте и о них.

Далее — теплая одежда. Да, вы можете ехать через разные климатические зоны, поэтому теплые носочки и свитер могут вас выручить при неожиданных заморозках.

Необходимые девайсы, которые вас спасут. Вообще, про навигатор уже отметили в самом начале. Но кроме этого неплохим помощником вам может стать радар-детектор или антирадар и видеорегистратор. Они помогут вам избежать встречи с Вообще, про навигатор уже отметили в самом начале. Но кроме этого неплохим помощником вам может стать радар-детектор или антирадар и видеорегистратор. Они помогут вам избежать встречи с ДПС , а если вас все-таки остановили и обвиняют в том, чего вы не делали — видеорегистратор поможет вам отстоять свою правоту.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться дорожные рации. Они помогут вам узнать обстановку на пути вашего следования, многие часто предупреждают о засадах ДПС либо банальных ремонтных работах.

Ну и еще, о чем следует позаботиться — это еда. Да, многие любят остановится в придорожном кафе и перекусить. Но все-таки есть много случаев отравления, связанных именно с питанием там. Поэтому берите с собой в дорогу продукты, которые не являются скоропортящимися. В термос, конечно, не забудьте налить кофе или чай.

Ну и конечно же — личная гигиена. Влажные и сухие салфетки в первую очередь. Даже покушав, руки необходимо помыть как перед приемом пищи, так и после него. Также неплохо было бы взять обычную 5-литровую бутыль воды.