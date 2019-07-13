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Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Согласно опросу, в котором приняли участие более трех тысяч россиян, для путешественников важнее стоимость полета, а не время вылета, сообщает Туту.ру.
Эксперты компании задавали респондентам вопрос: "В какое время суток вы предпочитаете летать?" Большинство (42%) ответили, что "летаю тогда, когда билет дешевле". Кроме того, 20% сообщили, что вообще не используют воздушный транспорт.
Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных. На втором месте ночь, 12% респондентов привлекает возможность поспать в самолете. За день проголосовали 10% участников опроса, а за вечер — всего 2%.
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