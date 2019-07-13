Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Японии появился отель с симулятором самолета 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В номере отеля при токийском аэропорту Ханэда установили симулятор самолета, сообщает Daily Mail.
Номер с симулятором откроется для посещения 18 июля. Гости смогут забронировать полуторачасовой полет с инструктором за 277 долларов (около 17500 рублей). Сеанс имитирует перелет из Токио в Осаку. За дополнительные 234 доллара (примерно 14500 рублей) можно переночевать в номере с симулятором, но использовать его без инструктора запрещено. Постояльцем даже не разрешается сидеть в кресле пилота или трогать что-либо внутри.
Сообщается, что на установку симулятора было потрачено 92 тысячи долларов. Менеджер отеля по связям с общественностью Аки Хагивара сказала, что симулятор решили установить для привлечения любителей авиации. Гостям, которые не успели забронировать номер с симулятором, в отеле предлагают другие комнаты с видом на взлетно-посадочную полосу.
Последние новости
В Туве утонули десять человек, из них шесть детей Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации В США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Турции повторно кормят едой со шведского стола
Шри-Ланка снижает сборы для привлечения туристов
Русские туристы выбрали лучшее время для вылетов
Хитрости, которые должен знать каждый турист2
Курорты Турции затянуло дымом
Видео
05:04
Почему ехать на «русские Мальдивы» смертельно опасно
Новости путешествий
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:32
Смертельный шторм: В Греции погибли россияне
Новости путешествий
00:40
30 человек госпитализированы из-за турбулентности
Новости путешествий
05:31
Города, которые могут исчезнуть под водой
Новости путешествий
03:12
Гигантская дыра показалась в озере в США
Новости путешествий
03:34
В Крыму туристов предупредили о фальшивых отелях
Новости путешествий
00:17
Пилот в обмороке, самолет срочно сел в Калуге
Новости путешествий
05:04
Чем угрожают «Новосибирские Мальдивы»
Новости путешествий
10:21
Что на самом деле происходит в Зоне 51
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение