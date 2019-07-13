В Японии появился отель с симулятором самолета

В номере отеля при токийском аэропорту Ханэда установили симулятор самолета, сообщает Daily Mail.

Номер с симулятором откроется для посещения 18 июля. Гости смогут забронировать полуторачасовой полет с инструктором за 277 долларов (около 17500 рублей). Сеанс имитирует перелет из Токио в Осаку. За дополнительные 234 доллара (примерно 14500 рублей) можно переночевать в номере с симулятором, но использовать его без инструктора запрещено. Постояльцем даже не разрешается сидеть в кресле пилота или трогать что-либо внутри.

Сообщается, что на установку симулятора было потрачено 92 тысячи долларов. Менеджер отеля по связям с общественностью Аки Хагивара сказала, что симулятор решили установить для привлечения любителей авиации. Гостям, которые не успели забронировать номер с симулятором, в отеле предлагают другие комнаты с видом на взлетно-посадочную полосу.