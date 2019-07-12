Туристам на Канарских островах запретили купаться

С 12 июля туристам, отдыхающим на Канарах, а точнее, на острове Лансароте, запрещено купаться и даже просто посещать пляж — прибрежные воды наводнили ядовитые медузы. Об этом в пятницу сообщила британская газета Mirror.

На побережье поднят красный флаг — численность опасных медуз увеличивается. К счастью, наших соотечественников в тех краях совсем немного. По словам профессионалов туротрасли, не только отдых на острове Лансароте не по карману массовому туристу из России, но и даже дорога сюда, например, с Тенерифе. «Пляжи Лансароте — излюбленное место отдыха немцев и англичан, — объясняет Сергей Великаданов, генеральный директор туроператора „Амиго-С“. — Мы не исключаем, что там сейчас могут находиться и наши туристы, но это, вероятнее всего, те, кто приехали сюда на один день с других курортов. Так что, увидев красный флаг, они просто вернутся на свой курорт».

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» объяснил, в чем причина массового наплыва опасных животных: «Эти медузы служат пищей черепахам, которые в последнее время массово гибнут из-за большого количества пластика в океане. Соответственно медузы начинают бесконтрольно размножаться. К счастью, многие страны сейчас занимаются восстановлением популяции черепах».

Наблюдатели отмечают, что летом прошлого года от подобного явление страдало побережье Италии. Причина — чрезмерный отлов рыбы, питающийся личинками медуз.