Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажир притворился укушенным пауком и попался 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Jonathon Hogg
Пассажир притворился укушенным пауком во время рейса, подал в суд на авиакомпанию и был пойман на лжи. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам британского адвоката Джонатана Хогга, паук укусил его в ногу во время рейса Доха (Катар) — Кейптаун (ЮАР). Через несколько дней он почувствовал сильную боль и решил, что она вызвана тромбозом вен. Однако в больнице британцу сказали, что, вероятнее всего, его укусил экзотический паук, и если бы он обратился к врачам хоть немного позже, то ему бы грозила ампутация или даже смерть.
Хогг потребовал денежной компенсации от авиалиний Qatar Airways. Он заявил, что после укуса членистоногого ему потребовалось несколько операций и пересадка кожи, из-за чего ему пришлось месяц провести а больнице.
Однако со стороны Qatar Airways поступило встречное обвинение: по мнению юристов авиакомпании, Хогг фальсифицировал дело ради компенсации, поскольку ему не хватало средств на покупку дома. Они заявили, что паук укусил мужчину еще до перелета, а именно — во время путешествия по Индонезии. На их стороне выступил анонимный свидетель, который утверждает, что Хогг заставил врача в ЮАР подделать отчет о состоянии своего здоровья.
В случае, если мошенничество британца подтвердится, ему грозит штраф в размере 800 тысяч фунтов стерлингов (63 миллиона рублей) и лишение адвокатской должности.
Последние новости
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Прямой эфир телемоста между Россией и Украиной оказался не прямым В российском городе расстреляли полицейских
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курорты Турции затянуло дымом
Туристам на Канарских островах запретили купаться
«Сибирские мальдивы» закрыли от россиян
Сувениры, которые нельзя привозить из отпуска
Пассажирку самолета обругали за длинные волосы
Видео
05:04
Почему ехать на «русские Мальдивы» смертельно опасно
Новости путешествий
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:32
Смертельный шторм: В Греции погибли россияне
Новости путешествий
00:40
30 человек госпитализированы из-за турбулентности
Новости путешествий
05:31
Города, которые могут исчезнуть под водой
Новости путешествий
03:12
Гигантская дыра показалась в озере в США
Новости путешествий
03:34
В Крыму туристов предупредили о фальшивых отелях
Новости путешествий
00:17
Пилот в обмороке, самолет срочно сел в Калуге
Новости путешествий
05:04
Чем угрожают «Новосибирские Мальдивы»
Новости путешествий
10:21
Что на самом деле происходит в Зоне 51
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение