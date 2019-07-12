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Пассажирку самолета обругали за длинные волосы 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Facebook
Неизвестная пассажирка заслонила волосами экран, установленный на спинке ее кресла в самолете, и вывела из себя пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.
Возмущенный австралиец по имени Дэвид поделился снимком происходящего в одном из Facebook-сообществ, посвященном путешествиям. На фото видно, как блондинка в наушниках перекинула свои длинные волосы через спинку сидения, и они повисли над монитором сидящего позади нее пассажира.
В соцсети ринулись критиковать девушку за эгоизм и некультурное поведение. «Вот почему на борт самолета запрещается проносить ножницы. Я бы вежливо попросил ее убрать волосы, но если бы она этого не сделала, то избавился бы от них самостоятельно. По одной пряди в минуту», — негодовал один комментатор. «Я бы отрезал идеально ровно прямо по линии экрана», — заявил другой. «Просто поиграй с ее волосами, чтобы она взбесилась. Играй до тех пор, пока она не повернется и не попросит остановиться. Согласие достигнуто», — рекомендовал третий.
Каким именно рейсом летел австралиец, не уточняется.
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