Сувениры, которые нельзя привозить из отпуска

Эзотерик рассказала, какую опасность они несут.

Каждый раз из отпуска стремимся привезти необычный сувенир, который бы напоминал о путешествии. Различные экзотические безделушки притягивают больше всего. Однако фигурки других народов не настолько безобидные, как может показаться на первый взгляд. Мы даже не задумываемся, что многие из них могут являться религиозной атрибутикой. Опытные путешественники никогда не возьмут с собой иконы, маски, статуэтки богов, кольца и т.д., так как они являются мощными источниками негативной энергии. Когда вещицы попадают в квартиры, спустя время начинают твориться странные вещи или чего хуже.

Музыкальные инструменты

Давно известно, что каждая вещь обладает своим энергетическим полем.

— Из этого следует, что в местных музыкальных инструментах заключена не только энергетика хозяина, но и его частицы в прямом смысле слова, — говорит эзотерик Ирина Рахмина. — Например, остатки слюны в виде генетического материала, чешуйки кожи, отпечатки пальцев. Никто не знает, каким был хозяин инструмента. Со злости он мог заговорить дудку или гармошку. После того как турист прикоснется к дудке или маракасу, ему может передаться порча.

Чучела животных

— Совершенно точно могу сказать, что они являются причиной многих болезней независимо от того, убивали их или они умерли своей смертью. Вместо того, чтобы душа животного где-то покоилась, его чучело красуется у вас на стене. Это то же самое, что принести домой кладбищенской земли. К тому же души животных ничем не отличаются от душ людей. Просто они низшей касты и проходят испытания на земле.

Предметы потустороннего мира

Эзотерики твердят в один голос, что с подобными вещами не стоит шутить, так как они связаны с уходом в иной мир. Однако не все народы боятся смерти и относятся к ней с негативом. Например, в Мексике абсолютно нормальным считается увидеть на рынке раскрашенные черепа. Но для нас это является все же атрибутикой смерти.

— Вообще, череп — это жертва, которую приносили народы Азии и Африки, когда начинали строить замки, дома, мосты и т.д., — продолжает эзотерик. — Они могли безжалостно убивать детей, женщин и животных. Таким образом, они думали, что энергетика умершего поможет в возведении чего-либо. Многие жильцы жалуются, что иногда находят кости и черепа при ремонте в стенах или полах. Представляете, если у вас на полке будет стоять череп мучительно убитой жертвы? Не думаю, что кому-то нужна кладбищенская энергетика.

Ракушки

— Эти сувениры попадаются сплошь и рядом, — продолжает специалист. — Кажется, что красивая вещица. Но никто не задумывается о том, что в ней жил моллюск, который и не подозревал, что его нагло выкинут. Особенно страшны закрытые ракушки, которые ассоциируются с концом жизни, со своеобразным гробом. Поэтому они негласно являются магнитом для негативной энергии. Особенно часто их обладатели сталкиваются с болезнями сердца.

Слоники

— Всем известно, что фигурки слоников означают счастье и благополучие. Мало кто знает, что статуэтки с опущенным хоботом несут уныние и печаль, — утверждает Рахмина. — Иногда в литературе вы можете встретить и другое трактование такой позы слона. Например, он способствует спокойствию в семье и помогает забеременеть. На это не стоит вестись, так как это только маркетинг.

На задних лапах

— Безусловно, такая поза говорит только о нападении, символизирует воинственную энергию и ярость. Люди думают, что если поставить льва на задних лапах в прихожей, то он якобы защищает от врагов. Наоборот, он провоцирует на конфликты. В таком доме никогда не будет спокойно.

Маски

— Это самые загадочные вещи, которые даже не стоит даже брать в руки. Они особо распространены в Африке и использовались в ритуалах: перед боем, на похоронах и т.д. Их заговаривают местные колдуны, вкладывая свою силу и энергетику.