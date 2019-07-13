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В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола 

Lenta.ru + ещё 14 3 часа назад
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
«В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола»,
— сказал он.
В этот список попали пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и другое. К примеру, если эти продукты предлагались гостям с утра, но не были использованы, их могут поставить на стол во время обеда или ужина.
При этом отели придерживаются строгого правила: никогда не выставлять на стол остатки еды с тарелок посетителей — такие продукты сразу выкидывают в мусорное ведро. Кроме того, гостям не предлагают блюда, не выдерживающие долгого хранения. Айык отметил, что в турецких отелях существуют жесткие правила хранения и использования продуктов, поэтому отравиться в них никто не может.
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Новости путешествий , Другое
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