«Сибирские мальдивы» закрыли от россиян

Из соображений безопасности для купаться, заходить в воду и пить ее нельзя.

Новосибирская ТЭЦ-5, золоотвал которой стал местом паломничества для любителей эффектных снимков из-за необычной бирюзовой воды, ограничила искусственное озеро для посещений с помощью поста охраны.

«С 12 июля на территории золоотвала размещен пост охраны, который будет находиться на объекте 24 часа в сутки. Кроме этого, золоотвал включен в маршруты патрулирования полиции. Система видеонаблюдения и видеофиксации будет расширена по периметру всего гидротехнического сооружения», — сказано в сообщении на сайте новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

Отмечается, что золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория СГК, в связи с этим находиться там посторонним запрещается, экскурсии и фотосессии там недопустимы.

Из соображений безопасности для купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Из-за любителей красивых снимков персоналу станции приходится работать вне штатного режима, сказано в сообщении.

В филиале СГК рассказали, что вода и воздух над золоотвалом не являются токсичными, радиационный фон на территории гидротехнического сооружения находится в норме, а в целом золоотвал ТЭЦ-5 осуществляет работу в рамках норм природоохранного законодательства РФ.